Pastoe-letters terug op het dak van de voormalige fabriek in Utrecht

Ze zijn een paar maanden weggeweest, maar de Pastoe-letters op het dak van het gelijknamige monument zijn weer terug. In april bleek dat de constructie op het dak van de voormalige fabriek in Utrecht in zo’n slechte staat verkeerde, dat de letters met spoed naar beneden zijn gehaald.

De letters zijn donderdag weer teruggeplaatst op het dak. Het gebouw wordt tegenwoordig onder meer gebruikt door studenten van HKU en er zijn werkplekken voor startups. In het pand zat echter tientallen jaren meubelmakerij UMS Pastoe.

De geschiedenis van dit Utrechtse bedrijf is niet ontstaan in de fabriek langs de Vaartsche Rijn. In 1913 werd de Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) opgericht aan de Oosterkade en de meubels werden verkocht in de winkel aan de Ganzenmarkt. In 1918 verhuisde de fabriek naar het gebouw op Rotsoord. Na de Tweede Wereldoorlog werd Pastoe toegevoegd aan de bedrijfsnaam en die toevoeging komt van ‘passe partout’. In 2015 verhuisde UMS Pastoe naar Houten.