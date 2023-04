Waar zijn de Pastoe-letters op het dak van de voormalige fabriek in Utrecht gebleven?

Menig Utrechter zal wellicht al gezien hebben dat de Pastoe-letters van het gelijknamig monument aan de Vaartsche Rijn zijn verdwenen. Maar waar zijn de letters naartoe en komen ze ook weer terug? Het blijkt dat de constructie in zo’n slechte staat verkeerde dat de letters met spoed naar beneden zijn gehaald.

Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde de Utrechtsche Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) naar Rotsoord. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek onder Duits gezag gesteld omdat de eigenaar, Frits Loeb, Joods was. Na de bevrijding bouwde Loeb zijn fabriek weer op en een paar jaar later sloeg hij een nieuwe weg in.

“Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de directeur van UMS ervoor dat met de productie van lichte zelf samen te stellen meubelen (‘passe partout’) er een complete interieurrevolutie in Nederland plaatsvond. UMS Pastoe werd synoniem voor meubels en kasten van modern design”, schreef Oud Utrecht eerder voor DUIC.

In 2016 verhuisde het bedrijf naar Houten. De voormalige fabriek in Utrecht, die ondertussen een gemeentelijk monument was geworden, wordt tegenwoordig onder meer gebruikt door studenten van HKU. Daarnaast zijn er ook werkplekken voor startups te vinden.

Letters

Op zowel de gevel als het dak prijkten tot voor kort te letters ‘Pastoe’. Nu zijn alleen nog de letters op de gevel zichtbaar, maar ‘Pastoe’ is inmiddels verdwenen van het dak. Onder meer een oplettende DUIC-lezer attendeerde ons hier al op.

Na een rondvraag bij Kadans, eigenaar van de voormalige fabriek, blijkt nu dat de constructie van de letters in dusdanig slechte conditie verkeerde. Zo slecht dat zij er niet op vertrouwden dat de letters ‘bij weer en wind’ bleven staan. Daarom is ervoor gekozen de constructie met spoed van het dak af te halen.

De letters staan nu in een loods en maandag worden de opties voor restauratie besproken. “Het doel is uiteraard om de letters zo authentiek mogelijk terug te plaatsen. Kadans is de trotse eigenaar van dit prachtige pand en wil er alles aan doen om de authenticiteit te waarborgen.”