Petitie om kinderhartchirurgie niet uit Utrecht te laten verdwijnen inmiddels ruim 24.000 keer ondertekend

Een groep ouders van patiënten is een petitie gestart waarmee zij willen voorkomen dat kinderhartchirurgie verdwijnt uit Utrecht. Er zijn inmiddels ruim 24.000 handtekeningen opgehaald.

Eerder deze week besloot minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking geconcentreerd gaan worden in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Dat betekent dat de centra in Utrecht en Leiden verdwijnen. “We zijn enorm teleurgesteld”, liet het UMC Utrecht destijds weten.

Volgens het ziekenhuis heeft het besluit met name impact op de ‘kwaliteit en continuïteit’ van zorg voor de patiënten. Een operatie betekent voor een kind met een aangeboren hartafwijking een wereld van verschil, zo meent het UMC. “Het is ondenkbaar dat kinderen hiervoor in de toekomst ver moeten reizen en niet meer in Utrecht terecht kunnen. […] Daarom voeren we actie.” Het UMC en ook het Wilhelmina Kinderziekenhuis doen een oproep aan de minister: “Houd het hart centraal.”

Veel patiënten, ouders en collega’s zouden kenbaar hebben gemaakt dat ze iets willen doen. Een groep is daarom een petitie gestart om deze vervolgens aan de minister aan te bieden. Inmiddels hebben ruim 24.000 mensen hun handtekening gezet.