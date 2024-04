Plantsoen van Boedapest in Utrecht krijgt watertrappen; aanleg begint volgende week

In het Plantsoen van Boedapest in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn worden vanaf volgende week watertrappen aangelegd. De aanleg duurt ongeveer vier maanden.

De watertrappen komen aan het Hof van Monaco, tussen nummer 6 en 8, bij de opgang naar het Plantsoen van Boedapest. Tussen de trappen die er nu zijn, komen verschillende maten blokken die een soort traptreden vormen. Langs en over deze treden stroomt straks water.

Er komen planten, mensen kunnen er zitten en kinderen kunnen spelen in het water. De trappen zijn ook bedoeld voor dieren in de omgeving, die gebruik kunnen maken van het water.

Vier maanden

De aanleg van de trappen begint volgende week en duurt ongeveer vier maanden. De bestaande trappen worden tijdelijk weggehaald en de bestrating gaat eruit. Half juni begint de plaatsing van de watertrappen en half augustus wordt het water aangesloten om te kijken of alles goed werkt. Daarna worden de werkzaamheden afgerond en worden de oude trappen teruggezet.

Het Hof van Monaco is tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar met de auto, wat vooral gevolgen heeft voor laden en lossen. Voetgangers kunnen wel langs het Hof van Monaco, maar de trappen naar het Plantsoen van Boedapest zijn dus niet bruikbaar. De gemeente meldt verder dat het plaatsen van damwanden en palen voor de fundering trillingen en geluid veroorzaken. Deze werkzaamheden zijn in mei en duren twee weken.

Overbrugging

Het Plantsoen van Boedapest is naast een stadspark ook een overbrugging van het hoogteverschil in Leidsche Rijn Centrum, dat ontstaan is door de aanleg van de A2-tunnel. Het hoogteverschil tussen de boerderij en de stadstuin is ongeveer 7 meter. De stadstuin is een oplossing voor het hoogteverschil.

Het grootste deel van de stadstuin is klaar, maar aan het deel aan de kant van de Vaduzdijk wordt nog gewerkt. De stadstuin moet in 2027 helemaal af zijn.