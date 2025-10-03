Politie en betrokkene herkennen verhaal Wilders over mishandelde vuilnisvrouw niet

Zowel de politie als een betrokkene bij het incident rond de mishandeling van een vuilnisvrouw half september zeggen het verhaal van PVV-leider Wilders niet op die manier te herkennen. Dat vertelden ze aan Nieuwsuur.

Half september vertelde Wilders tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) een verhaal over een vuilniswagenchauffeur die in Overvecht was mishandeld. Het slachtoffer liep daarbij zichtbare verwondingen op. Wilders meldde bij de APB onder andere dat ook twintig Marokkanen zich ermee bemoeid hadden.

Dat klopt niet, zegt zowel de politie als een betrokkene tegen Nieuwsuur. Volgens hen ging het om een verkeersruzie. RTV Utrecht sprak ook met de bestuurder van de auto. Ook aan de regionale omroep bevestigde zij dat het anders ging dan Wilders schetste.

Wilders stelde dat de vuilnisvrouw hem in een mail vertelde dat een vrouw met een hoofddoek haar uitschold en dat een man vervolgens een klap uitdeelde.

De politie bevestigt dat de vuilnisvrouw een klap kreeg. Er was daarentegen geen sprake van een grote groep Marokkanen. Ook benadrukt de politie dat beide partijen, zowel de automobilist als de vuilnisvrouw, een rol speelden.

Twee kanten

Lina zou degene moeten zijn die de vuilniswagenchauffeur zou hebben uitgescholden, schrijft het actualiteitenprogramma. Zij vindt het naar dat Wilders het voorval ten onrechte gebruikte. Wilders wilde ermee illustreren dat ons land “met de dag on-Nederlandser, onveiliger en onleefbaarder” zou worden door “het niet integreren van massa’s niet-westerse allochtonen”.

Het had volgens Lina “helemaal niks te maken met Nederlands zijn of niet. Dit was een verkeersruzie”. Verder zegt ze dat dit verhaal twee kanten heeft. Ze deed aangifte tegen de vuilnisvrouw van bedreiging. Ook de vuilnisvrouw zal aangifte gaan doen, meldt Nieuwsuur.