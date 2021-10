Politie vindt 61 kilo illegaal vuurwerk in onder meer ouderlijk huis van 22-jarige Vleutenaar

De politie heeft woensdag een 22-jarige man uit Vleuten aangehouden nadat 61 kilo illegaal vuurwerk werd gevonden. Het vuurwerk lag onder meer opgeslagen in het ouderlijk huis van de man.

De politie kwam de verdachte op het spoor omdat hij op Telegram illegale handelswaar aanbood. Hij bracht die handelswaar ook rond en kon woensdag worden aangehouden na het afleveren van zo’n bestelling.

Tijdens de doorzoeking van zijn auto, woning en schuur werd 3.000 euro contant geld en 61 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens de politie gaat het om 500 nitraten, 63 cobra’s, 186 mortieren en 5 lawinepijlen. Al het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

De verdachte is inmiddels weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. De politie waarschuwt dat zowel het kopen als verkopen van illegaal vuurwerk strafbaar en een misdrijf is. “Dit betekent dat een veroordeling voor de (ver)koop van, het bezit van en/of de handel in illegaal vuurwerk, naast mogelijk een gevangenisstraf, een aantekening op een strafblad oplevert.”