Politiek wil dat gemeente Utrecht meebetaalt aan herstel van historische gevels

De Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en PVV willen graag dat er in Utrecht een subsidieregeling komt voor eigenaren die de gevel van hun pand in de oorspronkelijke staat willen herstellen.

Afgelopen jaren hebben verschillende gebouwen in het Utrechtse stadscentrum al het oude gevelaanzicht teruggekregen. Het gaat dan om onder meer het voormalige C&A-pand, waar nu Decathlon zit, en House Modernes.

Arjan den Boer schreef in april op DUIC over The Americain Lunchroom, dat destijds in het pand aan de Lange Viestraat 2 zat gevestigd. Hij vroeg zich hardop af wat er met de onderdelen van de oorspronkelijke pui in de gevel was gebeurd. Den Boer noemde de restauratie van het naastgelegen House Modernes ‘een mooie aanleiding’ om de oude winkelpui terug te plaatsen.

Ook de gevels van andere panden, zoals de Rembrandtbioscoop, zouden mogelijk hersteld kunnen worden. Omdat de meeste panden met zo’n historisch gezien bijzondere gevel in particuliere handen zijn, vroegen de vier raadsfracties het college of de gemeente een ‘stimulerende en faciliterende’ rol kan spelen in het terugbrengen van oorspronkelijke gevels.

Adviseren, niet betalen

Het college liet als reactie op de vragen weten te willen adviseren bij het reconstrueren van puien. Ook kunnen de eigenaren van panden kosteloos de oorspronkelijke gevelonderdelen krijgen als die door de gemeente in een opslag bewaard zijn. Dat geldt onder meer voor de gevelonderdelen van het pand aan Lange Viestraat 2. Het college liet echter ook weten dat de kosten en het initiatief voor het herstel bij de eigenaren zelf liggen.

De Utrechtse fracties van GroenLinks, D66, PvdA en PVV zijn blij dat de gemeente de beschikbare originele onderdelen van Lange Viestraat 2 kosteloos wil overdragen aan de eigenaar als die de gevel wil herstellen. Toch willen de partijen graag dat er nog een stap extra wordt gezet in de vorm van een subsidieregeling.

Andere gemeenten

Verschillende andere Nederlandse steden, zoals Leiden en Haarlem, hebben al zo’n subsidieregeling waarmee gevelherstel wordt gestimuleerd. Deze gemeenten vinden dat de historische horeca- en winkelpuien vanwege hun uitstraling en aantrekkelijkheid van groot belang zijn voor de binnensteden. Dat de gevels in de loop van de tijd zijn betimmerd of veranderd, heeft ertoe geleid dat veel kwaliteit verloren is gegaan, vinden de gemeenten.

Eigenaren worden daarom door de gemeenten ondersteund bij het herstel van de gevels. Dat gebeurt in de vorm van onder meer advies en een inspiratiedocument op basis van een bouwhistorische verkenning, maar er is ook een cofinanciering beschikbaar voor het ontwerp en de uitvoering. In Leiden en Haarlem gaat het om financiering van maximaal 50 procent en 15.000 euro per pand.

Sneller kiezen voor herstel

De Utrechtse raadsfracties denken dat zo’n soort regeling er in Utrecht toe kan leiden dat eigenaren sneller kiezen voor het herstellen van een bijzondere gevel. Het gaat dan om financiële ondersteuning én ondersteuning bij de bouwhistorische verkenning en ontwerp, benadrukken de fracties.