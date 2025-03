Rechtse studentenvereniging plakt eigen QR-codes over veranderde straatnaamborden Prins Bernhard in Utrecht

Leden van de rechts-conservatieve studentenvereniging GNSV hebben woensdagavond in Utrecht straatnaamborden die verwijzen naar Prins Bernhard, beplakt met eigen QR-codes. De actie is een protest tegen de gemeente, die onlangs QR-codes toevoegde aan de borden om informatie te geven over het nazi-verleden van de prins.

De gemeente voerde deze wijziging door na een motie die eind 2023 werd aangenomen. Daarin werd gevraagd om duidelijke informatie over het verleden van de prins te verschaffen. De motie volgde nadat bekend werd dat Prins Bernhard lid is geweest van de NSDAP, de Nazi-partij van Adolf Hitler.

De GNSV noemt de wijziging van de straatnaamborden door de gemeente “een schande voor Utrecht”. De sticker die de rechtste studenten over de qr-code van de gemeente hebben geplakt, leidt tot een verklaring waarin zij het besluit van de gemeente veroordelen als een aanval op de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

“De actie van de linkse gemeenteraad is ronduit hypocriet: communistische dictators krijgen geen QR-code bij hun straatnaamborden en worden dus probleemloos geëerd. Het is duidelijk dat het de gemeente dus niet gaat om het ‘contextualiseren’ van historische figuren, maar om het zwartmaken van onze geschiedenis”, stelt Frank van Breukelen, voorzitter van de Utrechtse afdeling.

Utrechtse afdeling

De GNSV kondigde begin dit jaar aan een Utrechtse afdeling op te richten, wat tot ophef leidde in de lokale politiek. Wethouder Voortman benadrukte destijds het belang van verenigingsvrijheid, maar erkende ook dat sommige leden banden hebben met extreemrechtse groeperingen.

De GNSV werd in 2021 opgericht en is, naast Utrecht, actief in Leiden en Nijmegen. De vereniging wil ‘rechtse studenten’ samenbrengen en stelt dat er ook in Utrecht behoefte is aan een dergelijke gemeenschap.