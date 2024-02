Rijkswaterstaat vervangt verlichting in Leidsche Rijntunnel in Utrecht; rijbanen meerdere dagen afgesloten

Rijkswaterstaat laat de komende drie weekenden de verlichting in een buis van de Leidsche Rijntunnel in Utrecht vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de parallelbaan van de A2 richting Den Bosch afgesloten. De verlichting in de overige drie buizen wordt op andere momenten vervangen.