Roltrappen Jaarbeursplein nog tot half november buiten werking; trappen worden vanaf 18 oktober vervangen

De vier roltrappen aan het Jaarbeursplein in Utrecht worden vanaf 18 oktober vervangen. De totale werkzaamheden duren volgens de gemeente ongeveer acht weken. Vanaf 12 november zouden de eerste twee trappen weer moeten werken.

De huidige roltrappen zijn in 2011 geplaatst en begin 2013 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er al problemen en de gemeente heeft tussen 2016 en medio 2020 al zo’n 800.000 euro aan onderhoudskosten betaald.

Op een gegeven moment is daarom besloten dat de vier roltrappen, veel eerder dan gepland, worden vervangen. In maart van dit jaar werd bekend dat TK Elevator vier nieuwe modellen gaat plaatsen en het bedrijf biedt daarna 23 jaar onderhoud aan.

Storing

Ondertussen blijft het aantal storingen bij de huidige modellen toenemen. Met NS als onderhoudspartij was afgesproken om voor nu altijd één opgaande en één neergaande roltrap werkende te houden. “De NS geeft nu aan dat dit lastiger blijkt dan gedacht”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Momenteel staan zelfs alle vier de roltrappen stil vanwege een storing. Het herstel duurt drie weken, is kostbaar en geeft volgens de gemeente geen garantie dat de roltrappen daarna wel werken. Omdat de roltrappen binnenkort worden vervangen is daarom besloten geen reparaties meer uit te voeren.

Alternatief

De gemeente schrijft dat deze boodschap lastig is voor bezoekers en reizigers in het Stationsgebied. “De drie liften aan het Jaarbeursplein, die als alternatief dienen voor bezoekers en reizigers die niet over de vaste trap kunnen, functioneren normaal (eventuele storingen worden zo snel mogelijk verholpen). Ook wordt met de beheerder van het WTC-gebouw besproken in hoeverre de inpandige roltrap een alternatief kan bieden”, schrijft de gemeente.