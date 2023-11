Ruim 19 miljoen euro rijkssubsidie om acht nieuwbouwprojecten in Utrecht vlot te trekken

Utrecht krijgt van het Rijk 19,2 miljoen euro om acht nieuwbouwprojecten in de stad vlot te trekken. Met het geld kan de bouw van in totaal 1.859 woningen volgend jaar beginnen.

Verschillende bouwprojecten in Utrecht kampen met vertraging, terwijl er tegelijkertijd veel vraag is naar woningen voor zowel reguliere woningzoekenden als bijzondere en kwetsbare doelgroepen. Projectontwikkelaars lopen aan tegen veranderende marktomstandigheden, zoals stijgende bouwkosten en personeelstekorten. Het Rijk heeft de Startbouwimpuls (SBI) in het leven geroepen om bouwprojecten te ondersteunen die hiermee te maken hebben.

De gemeente Utrecht neemt meerdere maatregelen om de woningbouw in Utrecht op peil te houden en een van die maatregelen is dus de subsidieaanvraag bij de SBI. De subsidie is bedoeld voor woningbouwprojecten die op de planning stonden om snel gebouwd te worden, maar die door de veranderende marktomstandigheden financieel niet meer haalbaar zijn. Met de subsidie kan de bouw toch starten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Betaalbaar segment

De subsidie die nu is toegewezen, gaat naar acht projecten, waaronder twee bouwblokken in Merwede, het project aan de Lomanlaan en New Roots. In totaal is er subsidie voor 1.859 woningen, waarvan 1.408 woningen in het ‘betaalbare segment’. Daaronder vallen sociale huur, middenhuur en betaalbare koop (met een marktwaarde onder de 355.000 euro. Hieronder is te zien welke projecten subsidie krijgen, hoeveel huizen daar komen en hoeveel geld er beschikbaar komt.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Bron: Gemeente Utrecht

Wethouder Eelco Eerenberg is blij met de subsidie. “Een prachtig resultaat voor onze stad. Er is een groot tekort aan passende woningen in Utrecht. Daarom nemen we in Utrecht al langer maatregelen om de nieuwbouw van woningen op peil te houden. Deze bijdrage van het Rijk betekent daar bovenop voor deze 8 projecten net dat laatste zetje en kunnen daarmee spoedig van start. Zodat we in Utrecht ook doorbouwen aan een passende woning voor alle Utrechters.”

‘Het beschikbare budget is niet genoeg geweest om alle aanmeldingen te voorzien van de gevraagde bijdragen’

Zestien projecten

De gemeente had een aanvraag ingediend voor zestien projecten in de stad, maar de subsidie is voor acht projecten toegekend. Projecten die geen subsidie hebben gekregen zijn onder meer de Kruisvaartkade, de 140 meter hoge toren MARK, het havengebouw in Smakkelaarspark en een woontoren in Nieuwe Defensie.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volgens het college van B&W bleek er landelijk veel animo voor de SBI. In totaal werd voor 832 projecten in heel Nederland subsidie aangevraagd, voor een bedrag van 860 miljoen euro. Het budget was 300 miljoen euro.

“Het beschikbare budget is niet genoeg geweest om alle aanmeldingen te voorzien van de gevraagde bijdragen”, staat in een brief van wethouder Eerenberg aan de gemeenteraad. “Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken evalueren we de uitkomst om ook te leren van de projecten die nu niet in aanmerking zijn gekomen voor de regeling.”

Consequenties

Wat er gebeurt met de projecten die geen subsidie hebben gekregen, is niet duidelijk. De gemeente legde eerder aan DUIC uit dat de bouw niet direct van tafel is, maar dat er wel gekeken moet worden hoe de businesscase financieel haalbaar wordt. Er kan daardoor vertraging optreden of de bouw kan uitgesteld worden.