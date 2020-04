170 woningen en studentenhuisvesting aan Kögllaan op de plek van scouting

Er zijn plannen ingediend bij de gemeente voor de bouw van nieuwe woningen aan de Kögllaan in Utrecht Noordoost. In het plan zijn circa 170 woningen opgenomen in het sociale en middensegment. Daarnaast moeten er studentenwoningen komen.

Volgens de gemeente is veel behoefte aan passende en betaalbare woningen in de wijk Noordoost. De plannen voor woningbouw zijn ingediend door Explorius Vastgoedontwikkeling, die voor het project samenwerkt met woningcorporatie Mitros en Stichting Studentengroepswoningen.nl.

Om de locatie geschikt te maken voor woningbouw, moet de scouting verhuizen naar een andere plek. Het gebouw waar de scouting nu zit, is verouderd en er is geen geld voor een nieuw gebouw of een renovatie.

Volgens het plan dat er nu ligt, verhuist de scouting naar het gebouw in de Voorveldse Polder waar nu Stadsbedrijven zit. De scouting past volgens de gemeente beter in het park dan de opslag van Stadsbedrijven. Op deze plek kan de scouting bovendien een nieuw en duurzaam gebouw krijgen.

Geschikte locaties

Stadsbedrijven, dat voor de gemeente Utrecht onder meer bedrijfsafval en bouwafval inzamelt, krijgt een nieuwe locatie in de stad. Volgens de gemeente zijn al verschillende geschikte locaties voor Stadsbedrijven gevonden, maar is er nog geen definitieve plek aangewezen.

Voor zowel de bouw van de woningen als de vestiging van de scouting moeten de bestemmingsplannen van de locaties worden aangepast.