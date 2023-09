Sinds verbod op harddrugsgebruik minder dealers en gebruikers van buiten Utrecht, maar harde kern ‘is een lastige groep’

Sinds het verbod van harddrugsgebruik op straat in Utrecht is de toestroom van gebruikers en dealers van buiten de stad flink afgenomen. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma in reactie op mondelinge vragen over de overlast in Park Lepelenburg van de VVD, PVV en CDA. Een harde kern die na de invoering van het verbod op 1 augustus overbleef, laat zich daarentegen ‘moeilijk leiden’.

“Er is een groep van in Utrecht bekende gebruikers overgebleven en die heeft zich, zoals we ook hadden verwacht, in kleinere groepen verspreid naar andere plekken in de binnenstad”, zegt de burgemeester. Ze noemt het Griftpark, de Wittevrouwenkade, Lepelenburg, de singel en de straten rondom die locaties.

Dit voorjaar stuurde Dijksma een voorstel voor het harddrugsverbod op straat naar de gemeenteraad. De reden daarvoor was de groeiende overlast veroorzaakt door een groep mensen in de binnenstad, maar ook in andere wijken van Utrecht, waarvan een deel met verslavingsproblematiek kampt. Het ging vooral om het Lucasbolwerk, de Mineurslaan en in het Hieronymusplantsoen.

Een deel van die groep komt na het verbod samen op andere locaties. “We zien inderdaad de laatste weken dat met name een harde kern, die zich ook heel moeilijk laat leiden naar zorg, in groter verband weer samenkomt rondom het Lepelenburg.”

Door de kleinere groepsgrootte zijn die mensen makkelijker te benaderen door het zogenoemde ‘eropaf-team’. Een groot deel van de groep laat zich volgens de burgemeester wel teruggeleiden naar zorg, maar de harde kern is een lastiger verhaal. Ook omdat het voor een deel dealers zijn. “Ze hebben een dubbel belang, zou je kunnen zeggen.”

Flexibele camera

Doordat de groep bij de gemeente goed in beeld is, kan er worden ingezet op persoonsgerichte interventies. “Dat kan een gebiedsverbod zijn, maar ook door bijvoorbeeld via het strafrecht toe te werken naar verplichte forensische zorg of andere maatregelen.”

“We kijken nu ook of we een flexibele camera kunnen inzetten om ook met name de harde kern beter in de gaten te kunnen houden”, zegt de burgemeester. “En het openlijk gebruik beter vast te kunnen stellen.”

De aanpak vraagt volgens haar wel om een lange adem. “Het is niet zomaar opgelost.” De burgemeester vindt wel dat de situatie aandacht vraagt en verzekert dat mensen erop kunnen rekenen dat dit ook gebeurt.