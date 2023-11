Slachtoffer en verdachte van dodelijke steekpartij in TivoliVredenburg kenden elkaar uit schoonmaakbranche

De verdachte en het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in TivoliVredenburg in Utrecht kenden elkaar uit de schoonmaakbranche. Dat meldt de politie maandag. De verdachte is een 51-jarige man uit Utrecht.

De steekpartij was zondagochtend om 7.00 uur in muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar het 41-jarige slachtoffer, een schoonmaker van een bedrijf dat werd ingehuurd door TivoliVredenburg, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De dader sloeg op de vlucht.

De politie verspreidde kort na het incident een signalement van de verdachte. In de loop van de ochtend kon een verdachte worden aangehouden na onder meer een tip van een oplettende burger, laat de politie maandag weten. De verdachte, een 51-jarige man uit Utrecht, zit nog vast.