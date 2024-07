Sloop van panden aan de Oudenoord in Utrecht begonnen; bouw van 110 nieuwe woningen start binnenkort Foto: Isis Bartels

De sloop van de panden aan de Oudenoord 330A en 350-370 in Utrecht is begonnen. De twee panden maken plaats voor negen eengezinswoningen en 49 koopappartementen. Deze woningen maken onderdeel uit van een grotere herontwikkeling in het gebied.