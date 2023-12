Bouw van 52 sociale huurwoningen op parkeerplaats aan Oudenoord in Utrecht start binnenkort

Binnenkort begint de bouw van 52 nieuwe sociale huurwoningen op de parkeerplaats aan de Oudenoord in Utrecht. De nieuwbouw is onderdeel van een grotere ontwikkeling in het gebied en krijgt subsidie vanuit de Startbouwimpuls. Naar verwachting kunnen eind 2025 de eerste huurders hun sleutel ophalen.

De parkeerplaats waar de 52 woningen verrijzen ligt naast het monumentale Concordia-gebouw. Momenteel heeft de wijk Pijlsweerd volgens de gemeente een ‘beperkt aantal’ sociale huurwoningen, waardoor dit project ‘zeer passend’ is voor het gebied. “Het project draagt bij aan de betaalbaarheid en verdichtingsopgave in de wijk en in Utrecht in brede zin.”

Vorig jaar werden de plannen voor het Concordia-gebouw, waar voorheen de Hogeschool Utrecht was gevestigd, bekendgemaakt. Het historische pand aan Oudenoord 330 blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling. De twee buitenste gebouwen maken plaats voor nieuwbouw.

Startbouwimpuls

Dat de bouw nu van start kan gaan, komt doordat het project overheidssubsidie heeft gekregen. In totaal hebben acht projecten in Utrecht geld vanuit de Startbouwimpuls toegewezen gekregen, vanwege het grote tekort aan woningen in Nederland. Eerder werd bekend dat de bouw van 264 huurappartementen in Leidsche Rijn van start kon gaan vanwege deze subsidie.

Projectontwikkelaars die aanlopen tegen veranderende marktomstandigheden, zoals stijgende bouwkosten en personeelstekorten, worden met geld uit de Startbouwimpuls weer op weg geholpen. In Utrecht gaat het in totaal om 19,2 miljoen euro, bedoeld voor de bouw van 1.859 woningen.