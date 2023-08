Speeltuinsoap Lauwerhof in binnenstad Utrecht nadert apotheose

De speeltuinsoap die zich afspeelt rondom het Lauwerhof in de binnenstad van Utrecht nadert de ontknoping. De gemeente Utrecht heeft het uiteindelijke ontwerp van het pleintje gepresenteerd. De vrolijke paddenstoelen en het zandbakje overleven de strijd niet.

Na drie jaar strijd moet er over een paar maanden echt een einde zijn aan de discussie rondom het kleine speelplaatsje in het Lauwerhof. Het conflict tussen de voor- en tegenstanders ontstond rond 2018. Bewoners rond het Lauwerhof hebben destijds opgeroepen om de bestaande speeltuin op te knappen.

In 2020 is dit gedaan, is het hof opnieuw ingericht en zijn er extra speeltoestellen geplaatst. Vrijwel direct daarna lieten andere omwonenden weten overlast te ervaren en kwamen bewoners lijnrecht tegenover elkaar te staan. Er volgden nieuwspublicaties, pogingen tot bemiddeling en toen in 2022 enkele speeltoestellen verwijderd zouden worden, blokkeerden enkele omwonenden zelfs het hofje met een auto.

Uiteindelijk hielden ook de gemeenteraad en het college van B&W zich met het onderwerp bezig. In maart werd besloten om de speeltuin te verkleinen en te vergroenen.” Sindsdien hebben wij in stappen toegewerkt naar een nieuw ontwerp voor de Lauwerhof, waarbij we de inhoudelijke overwegingen en suggesties uit het bemiddelingstraject als leidraad hebben genomen”, aldus de gemeente.

Het definitieve ontwerp laat zien dat de vrolijke paddenstoelen, een houten loopbruggetje en het zandbakje verdwijnen. Het speeltoestel in de vorm van een winkeltje blijft behouden, en er wordt een nieuw veerelement in de vorm van een bij geplaatst. Ook komt er extra beplanting, zoals geraniums. De werkzaamheden moeten later dit jaar plaatsvinden.