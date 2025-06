Start bouw Oopen op Jaarbeursplein in Utrecht uitgesteld: ontwikkelaar zoekt belegger voor 105 meter hoge toren

Het lijkt erop dat de bouw van Oopen, ook wel het Jaarbeurspleingebouw genoemd, dit jaar niet van start zal gaan. Volgens de gemeente Utrecht is het momenteel lastig om een belegger te vinden die zo’n project wil financieren. “Gezien de huidige marktomstandigheden is besloten om meer tijd te nemen voor de verdere planontwikkeling”, aldus het college van B&W.

In 2023 werd het ontwerp van de 105 meter hoge toren bekendgemaakt, die op het Jaarbeursplein moet verrijzen. Hoewel kantoorruimte het grootste gedeelte van de toren in beslag zal nemen, komt er ook plek voor een klimwand, skaten, cultuur en een nachtclub. Op de kroon van het gebouw komt een publiek toegankelijk dakterras. Daarnaast moet er een fietsenstalling met 3.200 plekken komen.

Oopen is een ontwerp van de Londense architect Heatherwick Studio in samenwerking met Barcode Architects, en alles moet gerealiseerd worden door projectontwikkelaar Edge.

In 2023 werd gezegd dat de bouw in 2025 zou beginnen en dat Oopen in 2028 in gebruik moet worden genomen. Nu lijkt dat toch iets op te schuiven. “De beleggingsmarkt voor nieuwe kantoren is momenteel gestagneerd, wat het vinden van een belegger voor een groot kantoorgebouw als Oopen bemoeilijkt”, schrijft het college. “Edge blijft zich de komende maanden actief inspannen om een passende belegger te vinden.”