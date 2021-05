Startup hangt 20 plantenbakken in Vaartsche Rijn om biodiversiteit te verbeteren

In de damwand van de Vaartsche Rijn bij Rotsoord in Utrecht zijn woensdag tien kasten met daarin plantenbakken opgehangen. De bakken zijn niet zozeer bedoeld om de omgeving groener te maken, maar wel om de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren.

Het bedrijf dat de plantenbakken heeft geplaatst is de startup ReefSystems. Ze ontwikkelen naar eigen zeggen ‘innovatieve oplossingen om de biodiversiteit te stimuleren’.

De kasten die zijn opgehangen bestaan uit een stalen constructie met daarin twee plantenbakken, die vervolgens helemaal onder water verdwijnen. Hierdoor worden de kale damwanden, die noodzakelijk zijn om de kades te beschermen tegen de golfslag van passerende boten, aantrekkelijker voor dieren.

Migrerende vis

“Stalen damwanden zijn erg onaantrekkelijk voor beesten en omdat de constructies vaak kilometerslang zijn is de impact hiervan enorm. Als een migrerende vis langs een kale damwand zwemt is er weinig te beleven, maar door de groei van waterplanten wordt er onder water een groene aquawand vol leven gecreëerd”, zegt Max Dijkstra van ReefSystems.

De gemeente Utrecht is woensdag ook al begonnen met het plaatsen van 1.700 waterplanten in de singel bij het Zocherpark. Ook dit is deels gedaan om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren.