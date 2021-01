Steeds minder vervuilende diesels in Utrecht volgens nieuwe eisen milieuzone

In het streven om de luchtkwaliteit in Utrecht te blijven verbeteren heeft de gemeente een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo worden de eisen voor de milieuzone strenger en ook komt er een subsidie voor de sloop van vervuilende diesels.

Vanaf 1 april van dit jaar wordt de toegangseis voor de milieuzone strenger. Voor zowel personen- als bedrijfsauto’s die op diesel rijden geldt dan de minimale emissieklasse 4. Op dit moment is dat nog emissieklasse 3.

Hiervoor moet een aantal borden worden aangepast. Dit wordt in maart gedaan. Op zo’n 1,5 kilometer voor de milieuzone komen waarschuwingsborden, zodat automobilisten die niet aan de eisen voldoen voor een andere route kunnen kiezen.

Handhaving

De gemeente zegt dat er niet vanaf het ingaan van de nieuwe eisen gehandhaafd gaat worden. “We lassen een gewenningsperiode in om eigenaren van dieselauto’s met emissieklasse 3 meer tijd te geven aan de nieuwe situatie te wennen. We zullen de eerste drie maanden niet handhaven, maar waarschuwingsbrieven sturen wanneer bestuurders met hun vervuilende voertuig de milieuzone in zijn gereden.”

Sommige voertuigen die niet aan de eisen voldoen mogen zonder ontheffing toch de milieuzone in. Zo kunnen bijvoorbeeld vrachtauto’s een dagontheffing aanvragen en zijn er uitzonderingen voor medische redenen en bijzondere situaties.

Subsidie

Naast het aanscherpen van de eisen voor de milieuzone komt er ook een subsidie voor de sloop van vervuilende dieselauto’s. “Met de subsidie willen we inwoners en ondernemingen tegemoetkomen die niet meer in de milieuzone mogen rijden met hun huidige vervuilende bestel- en personenauto’s”, aldus de gemeente.

Deze ‘stimuleringsregeling’ is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit Utrecht én voor ondernemers met een bedrijfsauto die in de aangrenzende gemeenten gevestigd zijn. Deze laatste groep kan alleen een subsidie aanvragen als ze minimaal drie keer per week de milieuzone in moeten rijden.

Gezonde lucht

Wethouder Eelco Eerenberg zegt over de aangekondigde maatregelen: “Het is belangrijk dat elke Utrechter gezonde lucht kan inademen. Daarom zijn we ook zo hard aan het werk om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het verstrengen van de milieuzone is een belangrijke stap daarin.”

Tot slot zegt Eerenberg dat er in de toekomst nog meer gaat veranderen. ‘Zo wordt de zone in 2022 strenger voor vrachtwagens. Vanaf 2025 mogen dieselauto’s alleen de milieuzone in met emissieklasse 5 of hoger en komt er een uitstootvrije zone voor bestelauto’s en vrachtwagens.”