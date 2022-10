Stekker uit miljoenenproject De Machinerie getrokken; plan blijkt financieel onhaalbaar

Het is over en uit voor De Machinerie in Utrecht. De plek moest de nieuwste hotspot worden voor film- en beeldcultuur. De gemeente had er miljoenen euro’s voor gereserveerd, maar het plan blijkt niet meer haalbaar omdat het project te duur wordt. De samenwerkende partners hebben daarom volgens de gemeente besloten de ontwikkeling te stoppen.

In het pand dat we nu nog kennen als Central Studios aan de Gietijzerstraat zou in 2023 de Machinerie openen, met filmzalen, werkplekken, studio’s, evenement- en expositieruimtes en horeca. De nieuwe hotspot moest een levendige uitgaansplek voor omwonenden, de stad en de regio worden, met ‘nationale aantrekkingskracht’. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok wilden zich er huisvesten.

DUIC vroeg zich de afgelopen weken al af hoe het ervoor stond met De Machinerie, maar betrokken partijen hielden de deuren toen gesloten. Nu blijkt dus dat de stekker uit het project wordt getrokken.

De huidige economische ontwikkelingen en forse prijsstijgingen zouden zorgen voor een extra tekort op het bouwbudget, ook zouden de inkomsten uit horeca en verhuur waarschijnlijk achterblijven. De toekomst is volgens de deelnemende partijen te onzeker. Al eerder werd de aanbesteding stilgezet.

De gemeenteraad maakte eerst 3,5 miljoen euro vrij voor het plan, waarna vorig jaar duidelijk werd dat het plan versoberd moest worden vanwege stijgende bouwkosten. De gemeente besloot ook om nog eens 300.000 euro uit te trekken. In oktober vorig jaar werd wel gezegd dat de begroting kwetsbaar bleef. In de tweede helft van 2022 zou er gebouwd gaan worden en in 2023 zou men de Machinerie kunnen bezoeken.

“Voor Utrecht had dit een beeldbepalende voorziening kunnen zijn. Het is gezien de gestegen kosten onhaalbaar gebleken. Het is daarom een besluit dat met veel pijn in het hart is gemaakt door alle betrokkenen. We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd in deze samenwerking kunnen behouden voor de stad”, aldus wethouder Eva Oosters (Cultuur).

Voor Utrecht had de Machinerie een beeldbepalende voorziening kunnen zijn. Maar het is met de wereldwijde ontwikkelingen en enorme prijsstijgingen onhaalbaar gebleken. We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd kunnen behouden voor de stad. https://t.co/6dL6pGkN5p https://t.co/uNFj3ePXLU — Eva Oosters (@EvaOosters) October 19, 2022

Het college wilde de gemeenteraad zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het nieuws. Daardoor zijn er momenteel een aantal zaken nog wel onduidelijk. Zo moet bijvoorbeeld nog samen met de pandeigenaar gekeken worden hoe de gemaakte kosten worden verdeeld over alle betrokken partijen.

Tot slot zegt de gemeente zich te beraden op de situatie. “We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd in deze samenwerking kunnen behouden voor de stad, welke kennis we uit dit traject kunnen benutten voor de toekomst en zullen u zo snel mogelijk informeren over het vervolg.”

