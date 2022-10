Hoe staat het ervoor met de Machinerie in Utrecht? Volgende week mogelijk meer duidelijkheid

De Machinerie moet de nieuwste hotspot worden voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Twee jaar geleden werd bekend dat de Machinerie een jaar later zou opengaan, een jaar geleden werd bekend dat het plan versoberd moest worden vanwege financiële tegenvallers. Nu we weer een jaar verder zijn hoopten we goed nieuws te kunnen brengen, maar de deuren blijven voor DUIC nog even gesloten.

In het pand dat we nu nog kennen als Central Studios aan de Gietijzerstraat moet in 2023 de Machinerie openen, met filmzalen, werkplekken, studio’s, evenement- en expositieruimtes en horeca. De nieuwe hotspot moet een levendige uitgaansplek voor omwonenden, de stad en de regio met nationale aantrekkingskracht worden. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok gaan zich er huisvesten.

Start bouw in 2022?

De gemeenteraad maakte eerder al 3,5 miljoen euro vrij voor het plan, waarna vorig jaar duidelijk werd dat het plan versoberd moest worden vanwege stijgende bouwkosten. De gemeente besloot ook om nog eens 300.000 euro uit te trekken. In oktober vorig jaar werd wel gezegd dat de begroting kwetsbaar bleef. In de tweede helft van 2022 zou er gebouwd gaan worden en in 2023 zou men de Machinerie kunnen bezoeken.

Bij DUIC vroegen we ons af – nu we weer een jaar verder zijn – hoe het er nu voorstaat, kan er elk moment gebouwd gaan worden? We probeerden gedurende een paar weken in contact te komen en uiteindelijk stond er een afspraak met de Machinerie. Tot een inhoudelijk gesprek kwam het niet, want de gemeente Utrecht zou gevraagd hebben om te wachten met het naar buiten brengen van nieuws. De gemeente wil dat niet bevestigen.

De Machinerie geeft aan dat er volgende week meer informatie naar buiten komt en de gemeente laat weten om dan ook terug te komen op het onderwerp. Dus of we dan de start van de grootschalige verbouwing van de Machinerie kunnen aankondigen? Het is nog even afwachten.

