Studenten en medewerkers Universiteit Utrecht gaan in maart de straat op vanwege bezuinigingen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU) gaan op 11 maart de straat op om te demonstreren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De onderwijsinstelling blijft op die dag geopend zodat onderzoek en onderwijs door kan gaan.

Het protest is onderdeel van een zogenoemde ‘estafettestaking’ die is aangekondigd door vakbonden FNV en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Op 10 maart wordt in Leiden gedemonstreerd, op 11 maart in Utrecht en op 13 maart gaan studenten en medewerkers in Nijmegen de straat op. “Dit voorjaar sluiten diverse andere Nederlandse universiteiten en hogescholen op hun beurt ook een dag hun deuren”, is te lezen op de website van de AOb.

In Utrecht gaan op 11 maart de deuren niet dicht. Hoewel een deel van de medewerkers staakt, blijft de universiteit geopend. “Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat onderzoek en onderwijs door kan gaan. Dit is in lijn met hoe de Universiteiten van Nederland (UNL) met de aangekondigde estafettestakingen om willen gaan”, laat een woordvoerder van de UU weten.

Langstudeerdboete

Vorig jaar demonstreerden medewerkers en studenten ook al tegen de bezuinigingen. Inmiddels zijn die plannen afgezwakt; zo komt er bijvoorbeeld geen langstudeerboete. Desalniettemin wil het kabinet nog steeds 1,3 miljard euro bezuinigen. Volgens de UU is ‘onverantwoord’ en ‘onacceptabel’.

“De universiteit onderschrijft het belang van in actie komen tegen de bezuinigingen en begrijpt dat medewerkers en studenten zich willen uitspreken tegen de bezuinigingen op onderwijs en wetenschap. We blijven andere middelen, zoals demonstraties, ondersteunen, zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan. Ook blijven we in gesprek met bewindslieden en beleidsmakers in politiek Den Haag.”