TivoliVredenburg past huisregels aan nadat man met camerabril is geweigerd

TivoliVredenburg heeft afgelopen weekend een man de toegang geweigerd, omdat de bezoeker een bril op had waar een kleine camera in verborgen zat. Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg, laat weten dat de huisregels worden aangepast en dit soort verborgen camera’s worden verboden.

Nadat de beveiligers van TivoliVredenburg de bijzondere bril opmerkten, werd de man verzocht deze af te zetten. Toen de man hier niet mee akkoord ging, besloten de beveiligers hem geen toegang tot het gebouw te verlenen. Bartelse laat weten achter de beslissing te staan en benoemt daarbij dat de privacy en sociale veiligheid van de bezoekers zo goed mogelijk gewaarborgd moeten worden. “Zeker in een tijd waarin er steeds meer aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid, is het van belang dat iedereen veilig uit kan gaan bij ons. We zitten dan ook zeker niet te wachten op brillengluurders.”

Wat betreft de toekomst van dit soort situaties heeft Bartelse samen met zijn veiligheidsteam direct actie ondernomen en de huisregels aangepast. “Apparaten waarin een camera verborgen zit en die je normaal gesproken niet verwacht, mogen vanaf nu niet meer mee naar binnen genomen worden.”