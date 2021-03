‘UMC Utrecht ook dit jaar weer het beste ziekenhuis van Nederland’

Het UMC Utrecht is ook dit jaar weet het beste ziekenhuis van Nederland. Wereldwijd staat het grootste ziekenhuis van de stad op de 22e plek. Dat blijkt althans uit de The World’s Best Hospitals 2021 van Newsweek.

Het Amerikaanse mediabedrijf stelt sinds 2019 samen met onderzoeksbureau Statista Inc ieder jaar een ranglijst van beste ziekenhuizen van de wereld op. “En dit is mogelijk onze belangrijkste ranglijst tot nu toe”, is te lezen op de website van Newsweek. “De gebeurtenissen van 2020 hebben duidelijk gemaakt dat onze levens, en die van onze dierbaren, berusten op de gezondheidszorg waartoe we toegang hebben.”

In totaal zijn de gegevens van 2.000 ziekenhuizen onder de loep genomen. Vorig jaar stond het UMC nog op plek 20 en nu is het dus twee plaatsen gezakt. De lijst wordt aangevoerd door drie ziekenhuizen uit de Verenigde Staten. Het hoogst genoteerde Europese ziekenhuis staat op de 6e plek en is het Charité – Universitätsmedizin Berlin uit Duitsland.

Na het UMC Utrecht is het Amsterdam UMC het hoogst genoteerde Nederlandse ziekenhuis. Dit ziekenhuis staat op de 47e plek. Het Leids Universitair Medisch Centrum staat op plek 74. Tot slot is er ook per land een lijst gemaakt. Hierin staat het Diakonessenhuis Utrecht op de 24e plek van Nederland. Bekijk hier de hele lijst.