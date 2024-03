Universiteit en Hogeschool Utrecht noemen verspreide bangalijst ‘pijnlijk en zeer verwerpelijk’

De Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) zijn ‘onaangenaam verrast’ door de melding over de verspreide ‘grietenpresentatie’. De onderwijsinstellingen zijn vrijdagmiddag met een gezamenlijke reactie gekomen, nadat ze geïnformeerd zijn door het bestuur van het Utrechtsch Studenten Corps (USC).

Momenteel gaat er een zogenoemde bangalijst rond, waarop vrouwelijke Utrechtse studenten staan met foto’s, huisadressen en telefoonnummers. Daarbij zijn zeer beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er is een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vallen’.

De makers van de lijst zijn leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). De vereniging liet eerder vandaag weten: “De verantwoordelijken zijn per direct voor onbepaalde tijd geschorst en aan hen is de deelname aan de geplande skireis ontzegd.” De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn door USC geïnformeerd over ‘het incident’ en komen nu met een gezamenlijke reactie.

‘Pijnlijk en zeer verwerpelijk’

De onderwijsinstellingen zeggen ‘onaangenaam verrast’ te zijn over de melding en vinden de situatie ‘pijnlijk en zeer verwerpelijk’. “We realiseren ons dat een bestuur niet altijd kan voorkomen dat er grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden. Wel vinden we het essentieel dat studentenverenigingen vanuit een gezonde verenigingscultuur er alles aan doen om excessen te voorkomen en effectief op te treden als deze zich toch voordoen”, staat in de schriftelijke reactie.

Bestuurders van de UU en HU gaan binnenkort in gesprek met het bestuur van USC. “Daarin zullen ze aansturen op krachtige maatregelen om dergelijke excessen te voorkomen. De UU en HU wachten dit gesprek en verdere afhandeling door het bestuur van het USC af voordat ze beslissen over eventuele aanvullende maatregelen.”