Universiteit Utrecht probeert ontslagen te voorkomen; ‘financiële situatie vraagt om aanpassingen’

De Universiteit Utrecht zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat medewerkers ontslagen moeten worden. Verschillende onderwijsinstelling elders in het land zagen soms geen andere optie, en moesten tientallen collega’s laten gaan. Dat komt onder andere door bezuinigingen van het kabinet.

De bezuinigingen van het kabinet zorgen voor flinke financiele knel bij universiteiten in het hele land. Op verschillende manieren proberen de onderwijsinstellingen geld te besparen, onder andere door opleidingen te schrappen, en dus ook door medewerkers te ontslaan.

Aanpassingen en keuzes

Bij de Universiteit Utrecht is het nog niet zo ver, zegt een woordvoerder: “We staan voor een flinke opgave: dit jaar moeten we 35 miljoen euro bezuinigen. Die financiële situatie vraagt om duidelijke keuzes en aanpassingen.”

“Door dingen die we doen – en dus ook dingen niet meer te doen – proberen we ontslagen te voorkomen.”

“Belachelijke tegenstrijdigheid”

De Universiteit Utrecht heeft in het verleden al meerdere keren geprotesteerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Over de deal die eerder werd gesloten, waardoor onderwijsinstellingen alsnog moeten bezuinigen maar wel een stuk minder, zei Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur: “Het is een belachelijke tegenstrijdigheid dat het kabinet-Schoof het woord innovatie 85 keer in het regeerprogramma heeft staan, maar tegelijkertijd een half miljard wil bezuinigen op de bron van innovatie.”

De woordvoerder van de universiteit benadrukt ook nu dat de insteling zich blijft uitspreken tegen de plannen van het kabinet. Studenten en medewerkers gaan in maart van dit jaar opnieuw de straat op.