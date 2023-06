Utrecht krijgt een burgerberaad met de jaarwisseling als eerste onderwerp

Utrecht krijgt een burgerberaad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag voor het raadsvoorstel en dat betekent dat het burgerberaad daadwerkelijk georganiseerd gaat worden. Het eerste onderwerp waarover het burgerberaad zich gaat buigen is de viering van de jaarwisseling in Utrecht, al was er in de gemeenteraad nog wel wat discussie over of dit het eerste onderwerp moest zijn.

Het burgerberaad gaat bestaan uit een groep van honderd inwoners die door het stadsbestuur gevraagd wordt om een oplossing te bedenken voor een kwestie die speelt in Utrecht en waar de politiek niet goed uit komt. De groep inwoners komt een aantal keer bij elkaar om na te denken over een bepaald thema. Verschillende meningen worden naast elkaar gelegd en uiteindelijk schrijft het burgerberaad een advies.

Dat advies wordt door het stadsbestuur in principe overgenomen, tenzij er ‘zwaarwegende’ argumenten zijn om dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat het advies van het burgerberaad financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is. Het eerste thema waar het Utrechtse burgerberaad zich over zal buigen, is de viering van de jaarwisseling 2024/2025.

Discussie

In de Utrechtse gemeenteraad was donderdag nog wel wat discussie over de inhoud van het raadsvoorstel. Vooral het onderwerp van het eerste burgerberaad riep veel vragen op. De PVV Utrecht zag liever dat betaald parkeren in Utrecht het onderwerp van het eerste burgerberaad zou worden en Volt zag meer in een burgerberaad over de invulling van de klimaatvisie. Beide voorstellen haalden echter geen meerderheid van de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor het organiseren van een burgerberaad werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. De Utrechtse fracties van VVD, DENK, PVV, Utrecht Solidair, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht stemden tegen.