Utrecht krijgt er 180 nieuwe geveltuinen bij verspreid over de stad

In Utrecht wordt zaterdag de eerste Geveltuinenburendag georganiseerd. Zestien straten verspreid over de stad doen mee. Daar leggen de bewoners in totaal 180 geveltuinen aan.

De Jan Pieterszoon Coenstraat is een van de deelnemende straten. Daar leggen bewoners morgen zeventien geveltuinen aan en knappen ze veertien boomspiegels op. Dat zijn de stukjes grond rondom de stam van een boom.

De Geveltuinenburendag valt op de landelijke en jaarlijkse Burendag en in de laatste week van het NK Tegelwippen. Dat is een wedstrijd tussen gemeenten om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. In Utrecht staat de teller op 23.700 tegels. Dankzij de nieuwe geveltuinen komen er sowieso nog 1750 bij.

Groener en gezelliger

De gemeente initieerde de Geveltuinenburendag. Utrechters konden zich met hun buren aanmelden en kregen een doe-het-zelfpakket met tuinaarde, wat planten en opsluitbanden om het groen af te bakenen. Na afloop komt de gemeente langs om de oude tegels, zand en overgebleven materialen op te halen.

Volgens de gemeente dragen geveltuinen bij aan het groener, gezelliger en prettiger maken van de omgeving. Verder zijn ze goed voor de biodiversiteit en het klimaat. De tuintjes zorgen ervoor dat regenwater sneller kan worden afgevoerd en dat de straat minder opwarmt op hete dagen.

Tegelknipper

Geveltuinen kunnen aangelegd worden zonder toestemming van de gemeente. Utrechters kunnen gratis op een van de afvalscheidingsstations een bakfiets of aanhanger lenen. Hierbij zit ook potgrond, opsluitbanden, een schep en tegelknipper. Die laatste twee moeten na afloop weer worden ingeleverd. Via het initiatievenfonds kunnen bewoners een aanvraag doen voor de aanleg van meerdere geveltuinen in hun straat.

“Steeds meer Utrechters onderhouden een geveltuintje of bijvoorbeeld boomspiegels, buurttuintjes of een stuk van een park. Dit stimuleren we als gemeente graag”, zei wethouder Kees Diepeveen hier eerder over.