Utrechters die geveltuin aan willen leggen kunnen nu gratis bakfiets lenen en potgrond krijgen

Utrechters die een geveltuin bij hun huis aan willen leggen kunnen nu gratis een aantal spullen van de gemeente gebruiken. Zo kunnen mensen kosteloos een bakfiets of aanhangwagen lenen en daarbij ook een zogenoemd geveltuin-pakket krijgen.

De gemeente is onlangs al een aantal acties gestart om bewoners te stimuleren meer groen aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is deelname aan het NK Tegelwippen. Bij dit nieuwe initiatief wil de gemeente Utrechters helpen bij het aanleggen van een geveltuin, een strookje groen dat tegen de gevel van een huis aanligt.

Utrechters die plannen hebben zo’n tuin aan te leggen kunnen bij de afvalscheidingsstations aan de Tractieweg, in Lunetten en in Vleuten een gratis een bakfiets of aanhangwagen huren.

Daarnaast krijgen ze een geveltuin-pakket met potgrond en opsluitbanden waarmee het groen kan worden afgebakend. In het pakket zitten ook een schep en een tegelknipper die na afloop weer moeten worden ingeleverd.

Stimuleren

“Steeds meer Utrechters onderhouden een geveltuintje of bijvoorbeeld boomspiegels, buurttuintjes of een stuk van een park. Dit stimuleren we als gemeente graag”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Zo presenteerden we onlangs een nieuw actieplan voor zelfbeheer van openbaar groen, doen we mee aan het NK Tegelwippen en zorgen we met deze uitleenactie dat het voor bewoners nog makkelijker wordt om bij te dragen aan een fijne en groene stad.”

Mensen die gebruik willen maken van de spullen kunnen online een bakfiets of aanhangwagen reserveren. Zodra de geveltuin is aangelegd kunnen de tegels die uit de grond komen en het overtollige zand weer ingeleverd worden bij het afvalscheidingsstation. Meer informatie over de actie is te vinden op de website van de gemeente.