Utrecht maakt zich zorgen om regeerprogramma Kabinet-Schoof, maar ziet ook kansen

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is bezorgd om “het strengste asielbeleid ooit” en het geld dat zij krijgt, maar is positief over de woon- en bereikbaarheidsplannen in het regeerprogramma van Kabinet-Schoof. Dat laat zij weten in een eerste reactie.

Gemeenten krijgen steeds meer taken te verwerken met steeds minder financiële middelen. Dat zegt het college. “Wij moeten stevige maatregelen nemen om de begroting op orde te houden en mensen in de meest kwetsbare posities zo veel mogelijk te ontzien. Maar de rek is eruit. Het kabinet moet snel met een oplossing komen en de balans tussen taken en middelen in het gemeentefonds herstellen. Op deze voet kunnen we niet doorgaan.”

Verder uit het college zorgen over de plannen rond asiel. “In Utrecht blijven wij zorgen voor humane opvang en een leefbare en veilige stad. De combinatie van maatregelen die het kabinet voorstelt, heeft grote gevolgen voor de mensen die nu al in de asielopvang verblijven en voor mensen die naar ons land vluchten door oorlog en geweld. Maar zeker ook voor de inwoners van onze stad.”

Het college verwacht dat asielprocedures nu nog langer gaan duren, dat mensen minder aan hun integratie kunnen werken en dat veel nieuwkomers op straat terecht komen. “En dat komt bovenop de enorme toename van de EU-arbeidsmigranten die dakloos raken door verlies van werk en woning. De gevolgen daarvan zijn straks op straat te merken.”

Wel steunt het college de inzet van het kabinet om nieuwkomers snel aan het werk te krijgen, maar daarvoor is volgens haar juist een basis van goede opvang, huisvesting en de gezinshereniging zo belangrijk. “Het zou goed zijn als het kabinet in contact blijft met de praktijk in onze steden en dorpen en de plannen daarop aanpast.”

Honderdduizend nieuwe woningen

Daarentegen is het college positief over de kabinetsplannen voor 100.000 nieuwe woningen. “Door het toevoegen van woningen kunnen meerdere problemen tegelijkertijd worden opgelost. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er specifiek aandacht is voor betaalbare woningen.”

Het college roept het kabinet op om (meer) aandacht te hebben voor het toekomstbestendig maken van de bestaande woonvoorraad. “Als het gaat om nieuwe grootschalige bouwlocaties, is het wat Utrecht betreft cruciaal dat investeringen komen in de bereikbaarheid van toekomstige wijken.”

“Verbindingen als de Utrechtse Merwedelijn zijn voorwaardelijk voor de bouw van tienduizenden nieuwe en betaalbare woningen in de Domstad. Wij vinden het positief dat het kabinet voor dit soort infrastructuur 2,5 miljard euro uittrekt.”