Utrecht verwacht miljoenentekort op jeugdzorg, oplopend tot 17 miljoen euro

De gemeente Utrecht verwacht een financieel tekort op de jeugdzorg dat kan oplopen tot 17 miljoen euro in 2027. Om binnen de financiële kaders te blijven zijn in 2023 en daaropvolgende jaren scherpe keuzes nodig, laat het college van B&W weten. Utrechtse kinderen en gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp gaan de impact hiervan merken.

Als de gemeente niet ingrijpt, loopt het tekort op de begroting dit jaar op tot 7,2 miljoen euro, tot 17 miljoen euro in 2027. Eerder was het volgens het college niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de kosten: “Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2022 en de begroting 2023 (voorjaar 2022) was het door de vele onzekerheden nog niet mogelijk een goede inschatting te maken van de lasten en baten in 2023.”

Verschillende oorzaken

Verschillende oorzaken leiden tot het verwachte miljoenentekort. Zo is er nog geen akkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd met het Rijk, waar miljoenen euro’s mee zijn gemoeid en wat mogelijk een fikse bezuiniging wordt. Ook andere landelijke regels zorgen voor een oplopend financieel tekort.



Landelijk worden het aantal plekken jeugdhulp met verblijf verminderd en blijven alleen alleen kleinschalige voorzieningen over. Op lange termijn moet dit zorgen voor lagere kosten. Het verminderen van het aantal plekken waar jeugdzorg wordt aangeboden leidt op dit moment nog juist tot verhoging van de kosten.“Tegelijk is in de praktijk zichtbaar dat deze beweging voorlopig ook leidt tot een structurele verhoging van de kosten voor jeugdhulp thuis en met verblijf, waarvoor gemeenten geen vergoeding ontvangen van het Rijk.”

Maatregelen

“Overal stijgen, ook in Utrecht, de kosten van de jeugdhulp en is de financiële opgave waar we voor staan als gevolg van de landelijke Hervormingsagenda groot”, zo staat in de brief van het college. Daarom neemt de gemeente verschillende maatregelen. Om te komen tot een ‘houdbaar jeugdstelsel’ wordt het budget voor jeugdhulp 2023 eenmalig verhoogd met vier miljoen euro. Deze eenmalige verhoging is nodig om uitvoering te geven aan de zorgplicht en geeft tijd om maatregelen door te voeren die leiden tot besparingen.

Daarnaast krijgen jeugdhulporganisaties de opdracht om uiterlijk 1 april 2023 een plan te presenteren om aan te tonen hoe ze binnen het financiële kader kunnen blijven. Ook wordt een “taskforce jeugd” opgericht om gezamenlijk maatregelen uit te werken, de impact in kaart te brengen, de besluitvorming en implementatie te blijven.

“De gevolgen van deze maatregelen zijn ook voelbaar voor inwoners van onze stad. Bijvoorbeeld doordat er mogelijk langer gewacht moet worden of hulp groepsgericht wordt geboden in plaats van via een individueel traject. Het uitgangspunt blijft dat de meest kwetsbare inwoners tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben”, zo staat in de brief.



In de voorjaarsnota van 2023 neemt het college een zo realistisch mogelijk voorstel voor de komende jaren.