Utrecht vraagt uitstel van verhoging kosten voor evenementensector

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om de geplande verhoging van leges voor evenementenvergunningen uit te stellen. Volgens het college komt met de verhoging het aantal evenementen in de stad onder druk te staan. “Zo houden we ruimte voor stads- en volksfeesten, herdenkingen, festivals en andere activiteiten die Utrecht kleur geven,” schrijft het college.

Leges zijn vergoedingen die organisatoren betalen voor gemeentelijke diensten, zoals de beoordeling van een evenementenvergunning. Deze werkzaamheden kosten de gemeente geld, en als gevolg van de Voorjaarsnota 2024 heeft de raad bepaald dat de leges deze kosten volledig moeten dekken. Daarom zijn de tarieven voor 2025 gestegen. Volgens het college zou de verhoging van de leges ten minste een jaar moeten worden uitgesteld, zodat er tijd is om naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Eerder dit jaar waarschuwde de Utrechtse evenementenbrache ook al voor de gevolgen van de stijging van de leges. In een brief van 9 januari aan de gemeenteraad liet de branche weten dat veel organisatoren zullen uitwijken naar alternatieve locaties als de verhoging doorgaat. Het college deelt die zorgen en benadrukt het belang van evenementen voor de stad: “Ze brengen mensen samen, trekken bezoekers en maken Utrecht levendig.”