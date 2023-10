Utrecht wil meer werk maken van wonen boven winkels in binnenstad

De leegstand in de binnenstad van Utrecht is de afgelopen jaren minder geworden, maar er kan nog het nodige gebeuren. Volgend jaar gaat er ingezet worden op het maken van meer woningen in de leegstaande ruimtes boven winkels. Het is de volgende stap in het plan Morgen Mooier Maken.

In het hart van winkelgebied van de Utrechtse binnenstad stonden in 2019 nog 29 panden leeg, maar in 2020 was dit aantal opgelopen tot ruim 40. Vooral de Steenweg, Bakkerstraat en Lange Elisabethstraat kampten met leegstand. De coronacrisis had een versterkende werking op de toenemende leegstand.

Daarom is in 2021 het plan Morgen Mooier Maken gepresenteerd, een initiatief van de gemeente Utrecht, Centrummanagement Utrecht (CMU) en Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC) om de leegstand van panden in de binnenstad aan te pakken. Sinds 2021 kwamen er ruim 40 nieuwe ondernemers in winkelpanden dankzij de samenwerkingsaanpak.

Steenweg

Wie nu een rondje loopt over de Steenweg telt nog maar drie lege winkelpanden, terwijl dat een aantal jaar geleden er nog bijna tien waren. Volgens centrummanager Jeroen Roose- van Leijden is het aantal leegstaande panden in Utrecht de afgelopen jaren inderdaad verminderd, maar valt er ook nog veel te winnen: “Een groot probleem ligt vooral in het gebruik van de verdiepingen boven de panden. Veel vastgoedeigenaren hebben deze panden via een erfenis bemachtigd. Zij missen de kennis, kunde of soms het geld om de verdiepingen boven de panden te transformeren naar verhuurbare woon- of werkruimtes.”

Als de verdiepingen boven de panden verhuurd worden, kunnen deze deels de kosten voor de winkelruimte compenseren, waardoor huurprijzen van deze winkelpanden dalen volgens van Leijden. ”Dat maakt het misschien aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te vestigen.”

Het komende jaar willen de betrokkenen bij Morgen Mooier Maken dan ook vooral inzetten op de transformatie van deze verdiepingen boven winkels. ‘’Niet als doel, maar als middel om ervoor te zorgen dat de winkelpanden aantrekkelijker worden’’, zegt Roose- van Leijden.

Geschikt om te wonen

Volgens Susanne Schilderman, wethouder economische zaken en circulaire economie, vang je hiermee twee vliegen in een klap. “Het woningtekort is één van de grootste problemen van onze stad, en is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. We zoeken in de hele stad naar mogelijkheden voor woningen. In de binnenstad zijn nu ruimtes boven winkels die leeg staan of als opslag worden gebruikt. Zonde. Nu we andere winkels terug zien komen ontstaat er daarboven meer ruimte die hartstikke geschikt is om te wonen.’’

Ook wordt in 2024 geïnvesteerd in het ontwikkelen van meer groen in de straten, meer ruimte voor ontmoeten, en een nieuwe creatieve broedplaats aan de Steenweg.

Deze week tekenden de betrokken partijen daar een overeenkomst voor. Schilderman: “Utrecht zit vol creatief, duurzaam en circulair talent. We zijn een enorm innovatieve stad. Met deze broedplaats creëren we een plek waar al dat talent elkaar kan vinden en inspireren en maken we meteen de binnenstad gezelliger én veel interessanter”. De broedplaats opent naar verwachting in 2024.