Utrechters hoeven parkeerkorting van bezoekers binnenkort niet meer voor te schieten

Het lijkt erop dat Utrechters over ongeveer twee maanden niet meer de parkeerkosten van hun bezoekers hoeven voor te schieten, wanneer zij korting willen. De gemeente zegt te werken aan een extra functie in de inmiddels omstreden parkeerapp.



Utrecht heeft sinds 1 november vorig jaar een nieuwe parkeerapp. Toen het nieuws bekend werd was er al veel kritiek en dit werd erger na de invoering van het systeem. Zo moeten de bewoners de korting voor bezoekers of bijvoorbeeld mantelzorgers zelf voorschieten. Hier kwam veel kritiek op omdat zij dat geld dan terug moeten vragen.

Wethouder Lot van Hooijdonk zei in december 2023 dat er ‘een heel aantal dingen’ niet goed is gegaan. “De impact is enorm onderschat.” Ook werd er een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend, maar deze behaalde geen meerderheid.

In februari liet de gemeente weten te werken aan verbeteringen voor de app en nu is te lezen dat in mei en juni een proef wordt gedaan met een select groepje Utrechters, waarbij de bezoekers dus zelf betalen. “Deze functionaliteit is landelijk gezien pionieren voor Utrecht. […] Als deze proef voortvarend verloopt, dan gaan we deze functionaliteit aanbieden aan het einde van het tweede kwartaal”, schrijft het college.