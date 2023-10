‘Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz verdacht van lidmaatschap criminele organisatie’

De in Utrecht gevestigde advocaat Yehudi Moszkowicz is in België gearresteerd omdat hij verdacht wordt lid te zijn van een criminele organisatie. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De advocaat is inmiddels weer op vrije voeten en ontkent zelf dat er iets aan de hand is.

Yehudi Moszkowicz is een bekende advocaat uit Utrecht. Lange tijd had hij kantoor aan de Neude maar inmiddels is het kantoor verhuisd naar de Wolter Heukelslaan.

Volgende de Belgische krant zou Moszkowicz eind september gearresteerd zijn toen hij in de gevangenis van Beveren in België een cliënt bezocht. Het gaat om Flor Bressers, hij werd eerder opgepakt in Zwitserland en uitgeleverd aan onze zuiderburen.

Bressers is verdachte in een grote drugszaak en is eerder ook veroordeeld. Volgens de Standaard wordt Bressers ‘door drugsspeurders beschouwd als een van de onbetwiste kopstukken van de cocaïnemaffia in ons land’.

Onder voorwaarden vrij

Nadat Moszkowicz gearresteerd en verhoord werd is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Hij blijft verdachte. De advocaat zou diensten hebben verleend die verder gingen dan een normale advocaat-cliëntrelatie.

Moszkowicz zelf ontkent de aantijgingen. Aan De Standaard gaf hij als reactie: “Ik heb geen gerechtelijk probleem. Ik weet niet waarover u het heeft.”