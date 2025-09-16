Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma roept nogmaals op om protesten bij abortusklinieken te beperken

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil dat de politiek in Den Haag haast maakt met het aanpassen van de wetgeving, zodat er niet langer pal voor abortusklinieken gedemonstreerd kan worden. Volgens Dijksma voelen de vrouwen die de klinieken bezoeken zich geïntimideerd en is nieuwe wetgeving nodig om bezoekers beter te kunnen beschermen.

Dijksma benoemde gisteravond in Nieuwsuur dat zij, en veel van haar collega’s, erg worstelen met deze situatie. Het is volgens haar dan ook van groot belang dat de landelijke politiek actie onderneemt. “We hebben nu eigenlijk geen enkele titel binnen de wet om vrouwen te beschermen die abortus willen plegen en daarvoor naar de kliniek gaan. Ik hoop dat er in Den Haag ruimte komt om in de wet een bufferzone of een vorm van bescherming op te nemen, zodat ook dit grondrecht geborgd kan worden.”

De burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat deze vorm van protest volgens haar geen demonstratie is, maar eerder neerkomt op het belemmeren van iemand die gebruikmaakt van zijn grondrechten.

In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje, bestaan al bufferzones die een veilige zone voor bezoekers van abortusklinieken creëren. Volgens Dijksma zou Nederland hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Teleurstellende uitspraak

Al eerder riep burgemeester Dijksma op om landelijk beleid te maken voor de bescherming van bezoekers van de abortuskliniek. In 2021 legde Dijksma, tijdens een anti-abortusdemonstratie bij het Vrelinghuis aan de Biltstraat, beperkingen op bij de demonstranten. Er mochten geen flyers aan bezoekers van de abortuskliniek uitgedeeld worden en de demonstranten moesten 70 meter verderop hun demonstratie voortzetten.

De rechtbank oordeelde destijds dat de burgemeester de demonstranten niet had mogen wegsturen, waarna de gemeente Utrecht in hoger beroep ging. Op 8 augustus 2025 besloot de Raad van State dat de uitspraak van de rechtbank blijft staan en de demonstranten het recht behouden om pal voor de abortuskliniek te demonstreren. Dijksma noemde de uitspraak erg teleurstellend.