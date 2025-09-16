Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma roept nogmaals op om protesten bij abortusklinieken te beperken

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil dat de politiek in Den Haag haast maakt met het aanpassen van de wetgeving, zodat er niet langer pal voor abortusklinieken gedemonstreerd kan worden. Volgens Dijksma voelen de vrouwen die de klinieken bezoeken zich geïntimideerd en is nieuwe wetgeving nodig om bezoekers beter te kunnen beschermen.
Dijksma benoemde gisteravond in Nieuwsuur dat zij, en veel van haar collega’s, erg worstelen met deze situatie. Het is volgens haar dan ook van groot belang dat de landelijke politiek actie onderneemt. “We hebben nu eigenlijk geen enkele titel binnen de wet om vrouwen te beschermen die abortus willen plegen en daarvoor naar de kliniek gaan. Ik hoop dat er in Den Haag ruimte komt om in de wet een bufferzone of een vorm van bescherming op te nemen, zodat ook dit grondrecht geborgd kan worden.”
De burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat deze vorm van protest volgens haar geen demonstratie is, maar eerder neerkomt op het belemmeren van iemand die gebruikmaakt van zijn grondrechten.
In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje, bestaan al bufferzones die een veilige zone voor bezoekers van abortusklinieken creëren. Volgens Dijksma zou Nederland hier een voorbeeld aan moeten nemen.
Teleurstellende uitspraak
Al eerder riep burgemeester Dijksma op om landelijk beleid te maken voor de bescherming van bezoekers van de abortuskliniek. In 2021 legde Dijksma, tijdens een anti-abortusdemonstratie bij het Vrelinghuis aan de Biltstraat, beperkingen op bij de demonstranten. Er mochten geen flyers aan bezoekers van de abortuskliniek uitgedeeld worden en de demonstranten moesten 70 meter verderop hun demonstratie voortzetten.
De rechtbank oordeelde destijds dat de burgemeester de demonstranten niet had mogen wegsturen, waarna de gemeente Utrecht in hoger beroep ging. Op 8 augustus 2025 besloot de Raad van State dat de uitspraak van de rechtbank blijft staan en de demonstranten het recht behouden om pal voor de abortuskliniek te demonstreren. Dijksma noemde de uitspraak erg teleurstellend.
Zoala eerder gezegd plaats pal voor de kliniek een ander voertuig of kraam zodat de demonstranten daar niet kunnen staan
Helemaal mee eens voor de oproep tot een bufferzone.
Het punt is namelijk dat dit protest zich helemaal niet richt op een institituut, organisatie, of iemand met veel macht, maar juist individuele mensen als doelwit uitzoekt, en dan nota bene degenen die echt niet de beste dagen uit hun leven meemaken nog even gaat lastig vallen.
De overheid zou juist burgers die het moeilijk hebben moeten beschermen tegen dit soort natrappers met de empathie van een pinda.
Blijft bijzonder dat wanneer het een onwelgevallige mening betreft de burgemeester bufferzones voorstelt. Het mocht toch schuren? En vrijheid van meningsuiting was toch zo’n beetje het allerbelangrijkste recht? Het blijft meten met twee maten. Treedt dan ook op bij anti-israëlprotesten op stations wat voor veel mensen ook zeer pijnlijk kan worden ervaren. Trek één lijn.
Ik ga as vrijdagmorgen met mijn bord, ,,,,baas in eigen buik,,, gewoon staan, laat zien dat je je eigen baas bent xxxx
Wat mij opvalt is dat er tot nu toe weinig of niets gebeurt is tegen de mensen die protesteren door iemnddie zijn wederhelft daar brengt b.v. Ik vraag mij echt af of ik mij zou kunnen gedragen als mijn dochter aangesproken zou worden daar met alle ellende van dien voor mezelf.
Deze protesten zijn bijzonder omdat ze op individuele personen gericht zijn. En wijken af van protesten die tegen de overheid, een groep, bedrijf of functionaris gericht zijn.
Deze mensen komen echt niet voor hun lol naar zo’n kliniek.
@Jack: het lijkt me toch wel een enorm verschil uit te maken of er gedemonstreerd wordt tegen gedrag van collectieven, zoals bij demonstraties tegen het optreden van de staat Israël in Gaza, of dat van individuen, zoals bij de abortuskliniek het geval is. Overigens behoort bijvoorbeeld het opleggen van een afstand ten opzichte tot personen of instellingen tegen wie een demonstratie zich richt tot de bevoegdheden van een burgemeester.
Werkelijk de enige in dit hele verhaal die daadwerkelijk bescherming nodig heeft, is het ongeboren leven dat op het punt staat beëindigd te worden. De rest redt zich wel…