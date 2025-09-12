Jezus Leeft keert terug bij abortuskliniek aan de Biltstraat in Utrecht

Op de stoep voor Stadskliniek Utrecht aan de Biltstraat vond vrijdagochtend een anti-abortusdemonstratie van de vereniging Jezus Leeft plaats. Dit was weer de eerste demonstratie sinds de Raad van State besloten heeft dat de demonstranten het recht behouden om voor de abortuskliniek te demonstreren.

Terwijl een langsfietsende vrouw naar de demonstranten roept en haar duim fel naar beneden steekt, vertelt demonstrant Jonathan Scotto di Minico aan DUIC waarom het van belang is dat zij weer op de stoep voor het Vrelinghuis mogen demonstreren. “We kunnen wel een eind verderop staan, maar dat heeft veel minder zin. Hier versterkt het onze boodschap en kunnen we mensen er actief op aanspreken. We willen graag het gesprek aangaan met de vrouwen die hier naar binnengaan.”

Ondertussen loopt een jonge vrouw uit de Stadskliniek. Jonathan zwaait met een flyer naar de vrouw en spreekt haar aan: “Hallo mevrouw, ik heb hier wat moois voor je. Jezus houdt van je en wil je graag helpen”.

Bij aankomst van de demonstranten was er direct politie aanwezig op de Biltstraat. Jonathan laat weten dat zij toen bij de hoofdingang van de kliniek zijn weggestuurd. “We hebben officieel het recht om hier te mogen demonstreren, maar de politie stuurde ons desondanks toch weg bij de hoofdingang.”

Felle reacties

De abortuskliniek heeft al langer last van ‘agressieve anti-abortusdemonstranten’. Jaren geleden bleek dat de demonstranten regelmatig op onorthodoxe wijze bij de kliniek protesteren. Vijf jaar geleden luidde het Humanistisch Verbond hierover al eens de noodklok.

De kliniek hing in 2018 een bord op om mensen te waarschuwen:

Omstanders reageren vrijdag dan ook fel op de demonstratie. Mensen die langsfietsen, roepen naar de demonstranten en laten op deze manier weten het niet eens te zijn met de ‘pro-lifedemonstratie’.

Een van de demonstranten geeft hier een voorbeeld bij: “Toen we aankwamen, werd ons meteen verzocht onze bus weg te halen. Die man ging helemaal uit z’n ‘panty’ en zei: ‘Of je haalt ‘m nu weg of ik zorg ervoor dat jullie weggehaald worden’”. Op het omgebouwde busje, dat het uiterlijk van een ambulance heeft, zijn termen van Jezus Leeft te zien.

Daarnaast hangt er een groot spandoek met de tekst ‘Abortus is babymoord’ op de bus. Eerder die ochtend probeerde een voorbijganger het spandoek nog van de bus af te trekken. “Er is altijd gedoe rondom ons busje. Maar deze man probeerde gewoon het volledige spandoek van de bus af te scheuren”, aldus een van de demonstranten. Hij vertelt dat de politie niet ingreep toen de omstander het spandoek probeerde af te pakken.

‘Niet storen of intimideren’

Op 5 mei 2021 wilde de vereniging Jezus Leeft ook een anti-abortusdemonstratie houden bij het Vrelinghuis aan de Biltstraat. Burgemeester Sharon Dijksma legde destijds beperkingen op, waardoor de demonstranten enkel op een laad- en loszone die 70 meter verderop ligt mochten demonstreren. Daarnaast was flyeren niet toegestaan.

De rechtbank oordeelde destijds dat de burgemeester de demonstranten niet weg mocht sturen. De gemeente Utrecht ging in hoger beroep. Op 8 augustus 2025 besloot de Raad van State uiteindelijk dat de uitspraak van de rechtbank blijft staan en de demonstranten het recht behouden om voor de abortuskliniek te demonstreren.

Burgmeester Dijksma noemde die uitspraak erg teleurstellend. Ze deed een oproep voor landelijk beleid te maken voor de bescherming van bezoekers van een abortuskliniek. “Het gaat hier immers om uiterst persoonlijke en gevoelige medische ingrepen en vrouwen moeten daarbij niet gestoord of geïntimideerd worden”, zei Dijksma. “Er moet dus een oplossing komen waarbij zowel het demonstratierecht als het recht op de persoonlijke levenssfeer worden gewaarborgd.”