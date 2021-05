Utrechtse flitspalen delen in eerste vier maanden 2021 bijna 12.000 bekeuringen uit Foto: Robert Oosterbroek

De negen vaste flitspalen die op verschillende plekken in Utrecht staan hebben in de eerste vier maanden van dit jaar 11.876 verkeersovertredingen geconstateerd. Het gaat om automobilisten die te hard reden of een rood verkeerslicht negeerden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).