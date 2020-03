Utrechtse initiatieven op een rij: Quizzen, luisteren en planken kopen

Om elkaar te kunnen steunen tijdens de coronacrisis zijn er in Utrecht een heleboel initiatieven ontstaan. Mensen kunnen zelf hun steentje bijdragen, of krijgen juist een beetje extra hulp. DUIC zet veel van deze initiatieven op een rij. Hebben we er een gemist? Mail naar [email protected]

Dit bericht wordt regelmatig aangevuld.

Luistertheater

Wie: Rinske bouwman & Inge Wannet

Wat: Luistertheather voor thuis

De Utrechtse theatermaker Rinske Bouwman en Inge Wannet maken luistertheathervoorstellingen genaamd Binnenwerkjes. De coronacrisis gooide hun planning aardig in de war, dus besloten ze iets voor de binnenblijvers te maken. De korte stukjes zijn speciaal ontworpen om thuis te beluisteren en nemen je soms als het ware mee naar buiten. De theatermakers hopen verschillende dingen teweeg te brengen met de luistervoorstellingen: “Soms afleiding, soms troost, en soms een schaterlach. Iedere maandag, woensdag en vrijdag komt er een nieuw binnenwerkje online.

Stukje vloer

Wie: Café DeRat

Wat: Jubileum Plankjes

Om tijdens de coronacrisis wat inkomsten te genereren verkoopt Café DeRat stukjes van de oude vloer. Het leek de eigenaar Erik Lebbing een mooi moment om de vloer te vervangen, omdat het café noodgedwongen dicht is. Omdat het café op 6 september haar 125-jarig jubileum viert, worden het jubileum-plankjes genoemd. De bovenzijde van de plankjes blijft onbewerkt, maar de onderkant wordt geschuurd en voorzien van een brandstempel met het logo van Café DeRat.

Online pubquiz

Wie: Upbeatles

Wat: Online pubquiz

DUIC schreef er eerder al over: de gratis online pubquizzen ‘Upbeatles op je scherm’ van quizduo Upbeatles. Er zijn er inmiddels al vijf gehouden en voor de zesde zijn al bijna zevenhonderd aanmeldingen. Daarnaast is er een samenwerking met radiozender KINK, die een alternatieve popquiz uit gaat zenden. Wegens het succes zijn de livestreams ook live te volgen via Youtube, waar het account al meer dan duizend abonnees heeft verzameld.

Steun de keukens

Wie: Vele horecabedrijven

Wat: Steun voor de restaurants en cafés

Het Utrechtse initiatief biedt een platform waarop restaurants kunnen aangeven dat zij maaltijden zijn gaan bezorgen, en hoe ze dat doen. Op moment van schrijven staan er vijftien steden op de website, met in totaal rond de 450 keukens. Medeoprichter Max Tilli vertelt dat ze veel reacties krijgen. “We hebben dit natuurlijk niet allemaal alleen gedaan. Mensen zijn zelf door de stad gaan lopen om restaurants te verzamelen. Ondernemers uit andere steden belde of we ook in hun stad aan de slag wouden gaan.”

