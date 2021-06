Utrechtse Kim had heel veel aan Vroegsignalering; sneller hulp bij schulden

Niet alle Utrechters staan erbij stil dat ze kunnen aankloppen bij de gemeente als ze schulden hebben. Daar is Vroegsignalering voor bedacht. Op basis van signalen van betalingsachterstanden gaan buurtteams en de gemeente langs bij Utrechters met de vraag of zij hulp nodig hebben bij geldzaken. Zo klopten ze ook aan bij Kim.

Kim woont in een leuk huisje in de Utrechtse buurt Ondiep. Geldzaken kunnen voor haar lastig zijn. “Een paar jaar geleden kreeg ik WW en verdiende ik nog wat bij door te werken. Daar betaalde ik mijn rekeningen van. Het ging echter niet zo goed met mij en het betalen van de rekeningen ging niet altijd even soepel. Sommige rekeningen betaalde ik dubbel en daardoor kon ik andere betalingen weer niet doen.”

Zo gebeurde het een aantal keer dat Kim de huur niet kon betalen. Ze had al twee keer een betalingsregeling getroffen met de woningbouwvereniging. Toen ze voor de derde keer belde vroeg de woningbouwvereniging of ze haar gegevens mochten doorgeven aan de gemeente om te praten over haar geldzorgen. “Ik vond dat wel een goed idee. Niet veel later was er een afspraak gemaakt en kwamen er mensen van de gemeente en het Buurtteam langs. Het was een erg prettig gesprek waarbij ze uitlegden hoe ze mij konden helpen. Ze luisterden ook goed naar mij.”

Langs huis

Kim werd op deze manier geholpen door Vroegsignalering. Gemiddeld vragen mensen pas vijf jaar na het ontstaan van schulden om hulp. De gemiddelde schuldenlast loopt dan al op tot meer dan 40.000 euro. Sinds twee jaar gaat een medewerker van schulddienstverlening samen met het buurtteam bij inwoners langs bij beginnende achterstanden in de vaste lasten. Vaak blijkt dan dat er dan al meerdere schulden zijn. Door deze aanpak zijn veel inwoners bereikt die nog niet bekend waren bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze Utrechters konden zo eerder geholpen worden, voordat het probleem te groot werd.

“Als ze bij mij niet waren langskomen waren de schulden alleen maar opgelopen”, vertelt Kim. Sinds augustus 2019 helpt Schulddienstverlening haar met het betalen van de rekeningen. Alle schulden zijn overgenomen door de gemeente, Kim betaalt deze weer af aan de gemeente. “Ik krijg nu 50 euro leefgeld per week en loop bij de voedselbank. Doordat het Buurtteam mij helpt, heb ik veel minder stress. Mijn helper bij Schulddienstverlening heet Bart, onlangs zei mijn dochter nog dat eigenlijk iedereen een Bart in zijn leven nodig heeft.” Kim is erg blij dat ze nu geholpen wordt. “Ik ben er zielsgelukkig mee dat er nu hulp is. Ik kan iedereen aanraden om zelf de stap te zetten naar hulp.”

Wil je verder lezen over Vroegsignalering? Dat kan hier. Hebt je geldzorgen? Neem vrijblijvend contact op met het buurtteam in jouw buurt. Voor het adres kan je kijken op www.buurtteamsutrecht.nl.