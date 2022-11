Utrechtse kunstenaar Joyce Overheul benoemd tot Talent van het Jaar 2023

De kunstenaar Joyce Overheul, bekend van haar beeld van verzetsheld Truus van Lier in het Utrechtse Zocherpark, is benoemd tot ‘Talent van het jaar 2023’. Uit de honderd nominaties van verschillende kunstenaars, eindigde zij als hoogste onder de 35 jaar oud.

Een panel van experts selecteerde eerder honderd mensen die kans konden maken op de prijs ‘Kunstenaar van het jaar’. Daar kon iedereen dan op stemmen en daar kwam een top 25 uit. Later kon het publiek nog een keer stemmen op een kleine groep finalisten. Uiteindelijk zou daar de kunstenaar van het jaar uitrollen.

Dat werd niet Joyce Overheul. Toch kreeg zij de eretitel ‘Talent van het jaar’. Van de genomineerden onder de 35 jaar oud, eindigde zij op de hoogste plek.

Bloemen bij Truus

“Dat is wel heel leuk, natuurlijk en ook bijzonder dat ik deze prijs heb gekregen”, zegt Overheul. “En dat betekent dan ook dat heel veel mensen op mijn werk gestemd hebben. Het is natuurlijk wel echt heel leuk: dat je werk wordt gezien door de mensen en dat mensen aan je denken.”

Overheul zegt veel reacties op het beeld van Truus van Lier te krijgen. “Er liggen heel vaak bloemen bij, dat had ik niet verwacht. Kunst in de openbare ruimte kan soms nog wel wat kritiek krijgen, maar dit beeld is supergoed ontvangen.”

Ander werk van Joyce Overheul is vanaf 23 december te zien in een nieuwe expositie van Galerie Larik op de Nijverheidsweg.

