Utrechtse partijen kritisch over hoeveelheid afval bij Singelloop

Tijdens de 100e editie van de Singelloop in Utrecht is er veel afval op straat beland. Naar aanleiding van deze ‘afvalbult’ hebben raadsleden van de Partij voor de Dieren, D66 en de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “Het opruimen gaat niet goed, maar veel liever voorkomen we dit afval”, laten de partijen weten.

In de brief wijzen zij op de grote hoeveelheid afval die tijdens het evenement is achtergelaten, waaronder gelzakjes, wegwerpbekers, verpakkingen van repen, sponsormateriaal en sponzen. Veel deelnemers gooiden dit afval al rennend op straat.

De partijen willen onder meer weten hoe het college aankijkt tegen de hoeveelheid afval en welke rol de gemeente kan spelen om wegwerpbekers en ander afval te verminderen. Indieners van de vragen, waaronder Maarten van Heuven (PvdD), zijn benieuwd of er voldoende kliko’s zijn geplaatst en of er mogelijkheden zijn om over te stappen op duurzamere alternatieven, zoals hardcups of ‘eetbare waterpods’.

Daarnaast willen de raadsleden inzicht in de afspraken die er zijn gemaakt om afvalverspreiding te voorkomen en in hoeverre de organisatie van de Singelloop deze naleeft. Tot slot zijn de partijen benieuwd bij welke sportevenementen er al duurzame en/of circulaire maatregelen getroffen worden, en bij welke evenementen nog niet. Daarbij wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om een richtlijn op te stellen voor duurzame evenementen.

