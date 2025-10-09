Utrechtse partijen kritisch over hoeveelheid afval bij Singelloop

Tijdens de 100e editie van de Singelloop in Utrecht is er veel afval op straat beland. Naar aanleiding van deze ‘afvalbult’ hebben raadsleden van de Partij voor de Dieren, D66 en de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “Het opruimen gaat niet goed, maar veel liever voorkomen we dit afval”, laten de partijen weten.
In de brief wijzen zij op de grote hoeveelheid afval die tijdens het evenement is achtergelaten, waaronder gelzakjes, wegwerpbekers, verpakkingen van repen, sponsormateriaal en sponzen. Veel deelnemers gooiden dit afval al rennend op straat.
De partijen willen onder meer weten hoe het college aankijkt tegen de hoeveelheid afval en welke rol de gemeente kan spelen om wegwerpbekers en ander afval te verminderen. Indieners van de vragen, waaronder Maarten van Heuven (PvdD), zijn benieuwd of er voldoende kliko’s zijn geplaatst en of er mogelijkheden zijn om over te stappen op duurzamere alternatieven, zoals hardcups of ‘eetbare waterpods’.
Daarnaast willen de raadsleden inzicht in de afspraken die er zijn gemaakt om afvalverspreiding te voorkomen en in hoeverre de organisatie van de Singelloop deze naleeft. Tot slot zijn de partijen benieuwd bij welke sportevenementen er al duurzame en/of circulaire maatregelen getroffen worden, en bij welke evenementen nog niet. Daarbij wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om een richtlijn op te stellen voor duurzame evenementen.
De partijen zijn benieuwd? Doe nu is besturen? Geef vergunning op voorwaarde dat na afloop alles smetteloos schoon is. Zoniet? Geen Singelloop of welke loop feest etc dan ook.Doe ff normaal, stel geen vragen maar regel het met een Algemeen Plaatselijke Verordering. Niet opgeruimd dan ook nog boete van het bedrag wat het kost om op te ruimen. Welke partij gaat dat regelen? Algemeen Utrechts Belang?
Waarom lossen ze het niet op, op de standaard manier: gewoon dreigen met boetes. En ik neem aan dat de organisatie, net als alle andere commerciële jongens, volledig aansprakelijk zijn en gesteld worden voor deze troep?
Was maandagochtend om 7.00 uur in de stad neude, tis onbegrijpelijk wat voor bende het is vervolgens nobelstraat zelfde laken het pak vreselijk dat deze eens zo mooie stad achteruit is gegaan ,liep in 77 de krant in de binnenstad kan me echt niet herinneren dat het zo puinhoop was met de beste wil dacht dat de linkse studenten en inwoners zo van het milieu zijn tis zeer ver te zoeken.
Wanneer je bij dit soort vervuiling niet bij ieder evenement sancties, zowel aan organisaties als aan individuen, oplegt zal het niets, maar dan ook niets uithalen. Met de huidige en komende generaties, die aan alle denkbare soorten vervuiling en verspilling gewend zijn, zal een schone omgeving niet bestaan, durf ik te voorspellen.
Ik begrijp niet waar deze raadsleden zich druk over maken. Als er een groot evenement is, dan levert dat ook afval op. Dat is nu eenmaal zo, dus wordt er na het evenement ook een veegronde ingepland.
Ik zou liever zien dat deze raadsleden zich eens druk maken over het structureel bijplaatsen van afval, want dat trekt ongedierte aan, en daar wordt een wijk niet leefbaarder van.
@ Marcel
Helemaal eens!
Het succes van al die andere plannetjes zoals ‘eetbare waterpods’, ‘hard. cups’ (wat zijn dat voor dingen in godsnaam?) en meer kliko’s doen een beroep op het afwezige verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers. Hou maar op, weggooien tijdens het lopen en goedkopere oplossingen kiezen zoals die verdomde wegwerptroep zal onuitroeibaar blijken als er geen gevolgen aan gekoppeld worden. Het is jammerlijk en infantiel maar zo’n evenement moet je behandelen alsof het een kinderfeestje is. Loopt het uit de hand (in dit geval die onaanvaardbare troep op straat en in parken) dan gaat het je geld kosten. Laat de deelnemers bijvoorbeeld verplicht een extra bijdrage storten in het ‘garantiefonds schone omgeving’. Als de zaak er nadien spic en span bij ligt kan dat geld teruggestort worden. En anders zijn de schoonmaakkosten voor de organisatie.