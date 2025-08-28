Utrechtse raadsleden vragen om opheldering rondom overlast garage Springweg

Ruud Maas (Volt) heeft samen met Marijn de Pagter (VVD) en Bert van Steeg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders (B&W) over de overlast in en rondom parkeergarage Springweg.
Maas, Pagter en Van Steeg stellen deze vragen nadat er op 21 augustus een mail binnenkwam van een bezorgde buurtbewoner die aan de bel trok over de verslechterende situatie bij de parkeergarage en de aanliggende Strosteeg. Er zou afval worden achtergelaten en de buurt zou onveilig zijn. Zo zouden er met regelmaat insluipingen plaatsvinden. De raadsleden bezochten de parkeergarage en onderschrijven de klachten van de bezorgde buurtbewoner.
Verloedering
Volgens de raadsleden verloedert de parkeergarage in snel tempo en gaat de leefbaarheid achteruit. Zo hangt er een penetrante urinelucht, ligt er op veel plekken glas en wordt er afval gedumpt. Bovendien zijn er al langere tijd zorgen over de slechte staat van de parkeergarage. Ook vallen hangjongeren in de Strosteeg met regelmaat (vrouwelijke) buurtbewoners lastig. De raadsleden vragen het college van B&W naar de situatie en welke stappen ze kunnen nemen om de problemen aan te pakken.
Insluiping
Daarnaast zijn er volgens de raadsleden personen die via de garage de beheerde U-stal-fietsenstalling binnensluipen. De insluipers kunnen de sensorlichten in de garage gemakkelijk vermijden en via de aangesloten achterdeur vrijuit de fietsenstalling binnenlopen. Via de Visschersteeg en Alendorpstraat, waar geen cameratoezicht is, nemen ze vervolgens goederen mee naar buiten.
Of en welke stappen het college van B&W gaat ondernemen is nog niet bekend. Het college heeft tot 9 oktober om antwoord te geven op de gestelde vragen.
8 ReactiesReageren
Het gaat nog vele malen erger worden, let maar op.
Ps.
Niet alleen daar maar overal.
Jaja, urinelucht, irritante jongeren, afval op straat, insluipingen: dit geldt inmiddels voor de hele stad!
Wat een teringzooi in Utrecht!
Mw Wong wil al verhuizen
Eerlijk gezegd vind ik het een lugubere omgeving, waar ik ook overdag ver vandaan blijf. En zo komen er helaas steeds meer plekken in de stad. Als fietser — een auto heb ik niet — mijd ik überhaupt de fietsenstallingen omdat ik ze beklemmend vind en de stallingen zodanig dat ze oncomfortabel zijn en je je er gemakkelijk aan stoot. Het valt me op dat de meeste fietsers hun fiets op straat zetten zonder dat het belastend is voor andere weggebruikers. Er zijn er helaas ook die het voor die eerste categorie verpesten.
Als je de oudere stukjes van vorig jaar hier leest is de gemeente eigenaar vanaf september 2024 en zou de garage vergroenen en de Strosteeg in ere herstellen.
Waarom is dat een jaar later nog steeds niet gebeurd?
In 2028 wordt de garage pas afgebroken, dus gaan ze er tot die tijd niks meer aan doen?
De burgemeester vertrekt liever naar Istanbul om zich daar met de Turkse interne politiek te bemoeien. Prioriteiten verkeerd.
@Pee
Eens
Simpel benoemen wie de overlast veroorzaakt is natuurlijk ook wel te hoog gegrepen. Vraag een gemiddelde medewerker of bewoner aldaar in de buurt, en die kunnen de mensen aanwijzen.
Er is écht wel iets aan te doen, wanneer de wil )en noodzaak) er is.
Slopen die gore bende! En gaat de gemeente eindelijk ook ‘s wat doen aan de smeerlapperij in de Pandhof Sinte Marie? Daar is ‘t al jaren een openbaar toilet in de eeuwenoude kloostergang. Het pleintje bij de kloostertuin wordt dag in dag uit vervuild door asocialen die er rondhangen en de boel onveilig maken. Zo jammer.
Elders in de buurt is het weinig beter. Meermaals bijna slaags geraakt wanneer ik mensen verzocht niet tegen huizen en fietsen in de straat te piesen, drie fietsen gejat bij buren binnen een paar weken, steeds meer hondenpoep her en der. Vuilnis wordt opengemaakt op zoek naar blikjes, de prullenbakken aan de singel worden overhoop gehaald en het idee van een wandelpad lijkt de fietsers daar ook weinig te zeggen. Feest alom.