Utrechtse raadsleden vragen om opheldering rondom overlast garage Springweg

Ruud Maas (Volt) heeft samen met Marijn de Pagter (VVD) en Bert van Steeg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders (B&W) over de overlast in en rondom parkeergarage Springweg.

Maas, Pagter en Van Steeg stellen deze vragen nadat er op 21 augustus een mail binnenkwam van een bezorgde buurtbewoner die aan de bel trok over de verslechterende situatie bij de parkeergarage en de aanliggende Strosteeg. Er zou afval worden achtergelaten en de buurt zou onveilig zijn. Zo zouden er met regelmaat insluipingen plaatsvinden. De raadsleden bezochten de parkeergarage en onderschrijven de klachten van de bezorgde buurtbewoner.

Verloedering

Volgens de raadsleden verloedert de parkeergarage in snel tempo en gaat de leefbaarheid achteruit. Zo hangt er een penetrante urinelucht, ligt er op veel plekken glas en wordt er afval gedumpt. Bovendien zijn er al langere tijd zorgen over de slechte staat van de parkeergarage. Ook vallen hangjongeren in de Strosteeg met regelmaat (vrouwelijke) buurtbewoners lastig. De raadsleden vragen het college van B&W naar de situatie en welke stappen ze kunnen nemen om de problemen aan te pakken.

Insluiping

Daarnaast zijn er volgens de raadsleden personen die via de garage de beheerde U-stal-fietsenstalling binnensluipen. De insluipers kunnen de sensorlichten in de garage gemakkelijk vermijden en via de aangesloten achterdeur vrijuit de fietsenstalling binnenlopen. Via de Visschersteeg en Alendorpstraat, waar geen cameratoezicht is, nemen ze vervolgens goederen mee naar buiten.

Of en welke stappen het college van B&W gaat ondernemen is nog niet bekend. Het college heeft tot 9 oktober om antwoord te geven op de gestelde vragen.