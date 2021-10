‘Utrechtse SvPO-school verplicht ouders 450 euro te betalen voor taalreizen en examentrainingen’

De Utrechtse vestiging van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) zou ouders verplichten geld over te maken voor taalreizen en examentrainingen, terwijl dit wettelijk verboden is. Dat meldt dagblad Trouw op basis van correspondentie vanuit de school.

Ouders zouden verplicht 450 euro moeten betalen. Wanneer dat niet wordt gedaan mogen de kinderen niet deelnemen aan taalreizen of examentrainingen. De onderwijsinspectie laat aan Trouw weten dat dit niet is toegestaan. “Een ouderbijdrage is altijd vrijwillig, kinderen mogen nooit worden uitgesloten van activiteiten”, is te lezen in de krant.

De SvPO zou zich beroepen op het vrijwillige karakter van de taalreizen en examentrainingen. Deze zouden buiten de reguliere lestijd vallen. Volgens Trouw gaat de onderwijsinspectie contact opnemen met het bestuur van de school.

Eerder dit jaar kwam de school aan de Weerdsingel Westzijde ook al in het nieuws. Toen werd bekend dat de inspectie van het onderwijs de school voor de tweede keer op rij beoordeelde als ‘zeer zwak’. Net als de andere SvPO-scholen in Nederland kwam de Utrechtse vestiging onder verscherpt financieel toezicht.