Utrechtse vuilniszakkenvracht vanaf dinsdag weer opgehaald; stad schoonmaken duurt zeker een week

De staking van de vuilnisophalers in Utrecht is voorbij. Vanaf dinsdag gaan de medewerkers van Stadsbedrijven weer aan de slag met het ophalen van vuilnis en het schoonmaken van de straten. De gemeente verwacht dat het zeker een week duurt voordat de stad weer schoon is.

De medewerkers van Stadsbedrijven staakten een week lang, van 31 januari tot en met 6 februari. In die periode werd in Utrecht geen vuilnis opgehaald, de ondergrondse afvalcontainers werden niet geleegd en ook de afvalscheidingsstations waren dicht. De staking leidde tot grote hopen met afval en smerige straten.

Nu de staking voorbij is, wordt er hard gewerkt om de straten weer schoon te krijgen. Zo waren de vuilnismannen- en vrouwen dinsdagochtend druk in de weer om de stapels afval weer op te halen. In onder meer de binnenstad reden op veel verschillende plekken de auto’s van Stadsbedrijven om onder andere de vuilniszakken, het karton en het glas van straat te halen. Ondanks de ernst van de kwestie zat de sfeer er bij de medewerkers goed in.

De prioriteit ligt bij het ophalen van restafval en bedrijfsafval en in de binnenstad wordt elke dag schoongemaakt. De gemeente denkt wel dat de inhaalslag zeker een week gaat duren. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid afval die op straat ligt en met het personeel en materieel dat beschikbaar is.

Vollere containers

Afval naast de ondergrondse containers moet bijvoorbeeld eerst worden opgehaald, voordat de container uit de grond kan worden gehaald. Daar zijn twee verschillende voertuigen voor nodig. Ook zitten de containers voller dan normaal, waardoor de vuilniswagens vaker heen en weer moeten rijden naar de afvalverwerker. Om de opruimacties toch zo snel mogelijk te laten gaan, hebben ook gemeentemedewerkers uit andere takken zich aangemeld om te helpen.

Omdat de prioriteit nu ligt bij het ophalen van rest- en bedrijfsafval, leegt de gemeente nog geen kliko’s met gft-afval. De gemeente adviseert inwoners om in de Afvalwijzer-app te kijken wanneer hun kliko weer geleegd wordt. Verder wordt er tot 27 februari nog geen grofvuil opgehaald, al kunnen mensen wel alvast een afspraak inplannen.

Cao

De medewerkers van Stadsbedrijven legden het werk neer omdat ze een betere cao willen. De vakbonden FNV en CNV willen onder meer een structurele loonsverhoging en een goede verlofregeling afdwingen. Een ultimatum voor een nieuwe cao liep op 11 januari af, waarop de staking volgde. Of de staking het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is nog niet bekend.