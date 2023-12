Vergunning verleend voor coffeeshop op Lage Weide in Utrecht

Het lijkt erop dat er een coffeeshop komt op Lage Weide in Utrecht, nu de gemeente een omgevingsvergunning heeft gegeven voor het plan. Een aantal ondernemers uit het gebied lag eerder dwars omdat zij bang waren voor onveilige situaties. In de vergunning die nu is verleend staan dan ook verschillende eisen waar de uitbater van de coffeeshop aan moet voldoen.

De coffeeshop komt in het pand aan de Elektronweg 38. Toen in februari 2022 het plan werd gepresenteerd om op deze plek zo’n horecazaak te openen lieten verschillende ondernemers uit het gebied weten hier niet blij mee te zijn. In een persverklaring, aangevuld met een in scène gezette foto van een gewapende overvaller, werd er gewaarschuwd voor ripdeals en onveilige situaties voor vrouwen.

Na bezwaren is dat plan aangepast. In de vergunning is bijvoorbeeld te lezen dat de het de taak van de ondernemer is ervoor te zorgen dat het in en rond de coffeeshop veilig is, en dat er geen overlast in de omgeving wordt ervaren. “Indien er desalniettemin toch overtredingen zouden worden geconstateerd, dan kan de burgemeester daartegen handhavend optreden”, is te lezen in de vergunning. De vergunning is tijdelijk en wordt afgegeven voor vijf jaar.

Verkeer

Om te voorkomen dat het vanwege de komst van de coffeeshop drukker wordt op Lage Weide mag de zaak pas om 10.00 uur open en moeten de deuren tussen 16.00 en 18.00 uur gesloten zijn. “Dit betekent dat de coffeeshop gedurende de ochtend- en avondspits gesloten zal zijn.” De zaak mag uiterlijk tot 0.00 uur geopend zijn. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de extra auto’s die vanwege de coffeeshop naar Lage Weide rijden, de doorstroming in het gebied niet belemmeren.

Het is nog mogelijk om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Dit moet binnen zes weken worden gedaan. Tot slot moet de ondernemer ook nog een horecavergunning krijgen om de coffeeshop te openen.