Verkeer rondom Utrecht loopt opnieuw vast door werkzaamheden op de A2

Het verkeer op wegen rondom Utrecht loopt vrijdagmiddag opnieuw vast vanwege de werkzaamheden op de A2, “terwijl de avondspits nog moet beginnen”. De A2 is tot maandagochtend dicht in de richting van Den Bosch, tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen. Rijkswaterstaat riep weggebruikers donderdag al op om de komende dagen de wegen rond Utrecht te mijden.

Het verkeer begon vrijdag halverwege de ochtend vast te lopen en inmiddels staan er op verschillende wegen weer flinke files. Rond 14.30 uur stond er op de A2 tussen Breukelen en de Leidsche Rijntunnel 10 kilometer file en op de A12 loopt de vertraging op tot een half uur. De grootste overlast is er op de A27 tussen Hilversum en Hagestein, waar verkeer bijna anderhalf uur vertraging heeft.

Tijdens de eerste afsluiting van de A2, vorig weekend, ontstond er veel overlast, vooral in en rondom Nieuwegein. Rijkswaterstaat kwam met een pakket aan maatregelen om te voorkomen dat het verkeer in de regio Utrecht weer vast zou lopen. Zo zijn verkeersregelaars ingezet en zijn verkeerslichten anders afgesteld om de doorstroom te bevorderen. Desondanks is het dus opnieuw zeer druk op de weg.

Rijkswaterstaat waarschuwde donderdag al voor drukte en raadde weggebruikers aan om vandaag en komend weekend de wegen rondom Nieuwegein en Utrecht te mijden. “Stel op die dagen waar mogelijk uw reis uit.” Mensen die toch de weg op moeten, kunnen het best de omleidingsroute volgen en niet hun navigatiesysteem.

30 september

Het asfalt op de A2 in de richting van Den Bosch heeft volgens Rijkswaterstaat het einde van de levensduur bereikt en wordt daarom nu vervangen. Er komt stiller asfalt voor in de plaats, de voegen van een aantal viaducten worden vervangen en er zijn werkzaamheden aan de vangrails. Tot slot wordt er gewerkt aan de Jan Blankenbrug bij Vianen.

In de eerste weekenden is de A2 al vanaf donderdagavond 21.00 uur dicht, wat dus betekent dat verkeer ook vrijdag overdag om moet rijden. Dit weekend is het deel tot Everdingen dicht. In het weekend van 29 augustus tot 2 september gaat het om het deel tot Vianen.

Naast de afsluitingen overdag, zijn er acht nachtafsluitingen. Verder zijn er doordeweeks zowel overdag als ’s nachts minder rijstroken beschikbaar tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen. De werkzaamheden duren tot 30 september.