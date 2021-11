Vlampijpateliers in Utrecht vrijdag weer in gebruik genomen na oplossing voor gevaarlijke elektra

De Vlampijpateliers in het Utrechtse Werkspoorkwartier kunnen vrijdag weer in gebruik worden genomen. Het pand werd vorige week gesloten toen bleek dat de elektra er niet op orde was. Daardoor ontstond volgens de gemeente een onveilige situatie voor de kunstenaars die het gebouw gebruiken.

De problemen werden ontdekt tijdens een reguliere inspectie. Volgens wethouder Eelco Eerenberg ging het om zeer onveilige situaties in de elektra, ‘zodanig dat er risico was op elektrocutie’. De gemeente, eigenaar van het pand, heeft geprobeerd de problemen gelijk op te lossen, maar dat lukte niet. “Op een gegeven moment kwamen we op een punt dat het echt te onveilig was”, zegt Eerenberg. De gemeente heeft daarom vorige week vrijdag besloten om de Vlampijpateliers direct te sluiten.

De gemeente dacht weken nodig te hebben om het pand aan de Vlampijpstraat 50 te inspecteren en de elektra te repareren, maar dat bleek mee te vallen. Donderdag is een alternatieve oplossing gevonden en geïnstalleerd, waardoor de kunstenaars vanaf vrijdag het pand weer in kunnen.

Renovatie

Het pand stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar de gemeente besloot in 2019 om het pand in plaats daarvan te renoveren. Zoals het er nu naar uitziet, is de renovatie in 2023 klaar. Wethouder Eerenberg zegt in de tussentijd met inspecties in de gaten te houden of de situatie in de Vlampijpateliers veilig blijft. “De renovatie naar voren halen, gaat vanwege krapte in materialen en werklieden waarschijnlijk niet lukken”, aldus Eerenberg.

De gemeente onderzoekt nog hoe de problemen met de elektra hebben kunnen ontstaan en of de gemeente het probleem eerder op het spoor had moeten komen. “Die vragen gaan we onszelf ook stellen”, aldus de wethouder.