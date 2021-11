Vlampijpateliers in Werkspoorkwartier per direct gesloten; Elektra bleek niet op orde

De Vlampijpateliers in het Werkspoorkwartier in Utrecht zijn vrijdagavond per direct gesloten. De elektra van het pand aan de Vlampijpstraat bleek volgens de gemeente niet op orde, waardoor de ateliers niet meer veilig gebruikt konden worden.

De afgelopen weken is nog geprobeerd om de gebreken van de elektronische installatie te verhelpen. Vrijdagavond is echter gebleken dat de omvang van de problematiek groter is dan eerder werd gedacht. Hierdoor heeft de gemeente, eigenaar van het pand, besloten het gebouw direct te sluiten.

“Wij realiseren ons dat dit erg ingrijpend is voor de 90 kunstenaars die via DePlaatsmaker in de Vlampijpateliers werken, maar op het gebied van veiligheid kunnen wij geen concessies doen”, is te lezen in een brief aan de raad. De huurders hebben inmiddels bericht ontvangen over de sluiting. Zij mogen nog onder begeleiding hun spullen uit het pand halen.

Vervangende ruimte

De komende weken wordt het pand aan de Vlampijpstraat 50 geïnspecteerd en ook wordt onderzocht hoe de elektra op orde gebracht kan worden. “Samen met DePlaatsmaker zetten wij ons in om het pand zo snel als mogelijk te herstellen en eventueel vervangende ruimte te vinden voor de huurders zolang het gebouw niet toegankelijk is.”

In 2019 werd besloten de ateliers aan de Vlampijpstraat te renoveren. Daarvoor stond het gebouw op de nominatie voor sloop. Vanwege de cultuurhistorische waarde is besloten het pand te behouden.